Сейм в ближайшие недели может вернуться к работе в очном режиме

Сейм в течение ближайших недель может вернуться к заседаниям в очном режиме, передала агентству LETA позицию спикера Сейма Инары Мурниеце представитель политика Даце Балоде.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Предполагается, что рост числа случаев Covid-19 вскоре достигнет максимального уровня, и по мере того, как число больных начнет сокращаться, парламент станет стремиться к возобновлению очной работы, отмечает Мурниеце.

Спикер Сейма также указывает, что очная работа будет проходить при обязательном использовании депутатами масок или респираторов, так как в зале заседаний нет возможности дистанцироваться, а заседания Сейма иногда могут длиться до десяти часов в день.

По словам Балоде, Мурниеце обращает внимание на то, что и сейчас большая часть депутатов Сейма работает очно: президиум, часть комиссий, кроме того, парламентарии участвуют в выездных и принимающих гостевых визитах.

О том, что в скором времени Сейм может возобновить очную работу, Мурниеце также заявила сегодня утром в интервью Латвийскому телевидению.

В условиях распространения Covid-19 заседания Сейма проходят дистанционно в системе "e-Saeima" без перерыва на протяжении полугода.

Как уже сообщалось, президент Эгил Левитс призывает депутатов Сейма уже в ближайшее время принять решение о переходе в режим очной работы. Во вторник в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" Левитс заявил, что удаленная работа парламента допустима "только в экстремальной ситуации".

По его словам, "экстремальных ситуаций в ближайшее время уже не будет", поэтому парламент должен вернуться к нормальной работе. Президент подчеркнул, что работа Сейма путем "говорения через экран" достигает не более чем 50% эффективности. Поэтому парламенту необходимо вернуться к работе в очном режиме.

Левитс уже сейчас призывает депутатов выходить на работу в помещениях Сейма, так как Сейм, будучи автономной организацией, может решить вопрос организации своей работы в любой момент.