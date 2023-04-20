Сейм в окончательном чтении принял поправки о засекречивании служебной информации

В четверг, 20 апреля, Сейм принял в окончательном чтении поправки к нормам законов об информации для служебных нужд, которые ранее вызвали опасения в ограничении доступности информации.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Поправки внесены в закон о государственной тайне, закон об открытости информации и Уголовный закон.

После критики со стороны журналистов, негосударственных организаций и омбудсмена парламент отреагировал на нее, уточнив в поправках к закону о государственной тайне, что отказ в предоставлении информации для служебных нужд может быть обжалован в суде, который оценит основания для ее засекречивания.

Чтобы снять публично высказанные опасения в том, что с изменением норм в отношении информации для служебных нужд может увеличиться объем информации, которая не является общедоступной, Бюро по защите Сатверсме (БЗС) подало к окончательному чтению поправок три предложения.

Сейм сегодня поддержал предложение бюро о том, что лица будут иметь право ознакомиться с составленным руководителем учреждения перечнем информации для служебных нужд, который будет включать виды информации, темы, отдельные документы и их виды.

Также было одобрено дополнение закона новой статьей о том, что отказ в предоставлении информации для служебных нужд можно оспорить в суде, а после уточнений Министерства юстиции в эту статью включено предложение о том, что суд при рассмотрении дела должен оценить основания для засекречивания информации.

Сейм также одобрил предложение БЗС о переходных правилах, согласно которым каждое учреждение должно пересмотреть и обновить список информации для служебных нужд до 31 декабря 2023 года.

До 31 декабря 2023 года доступность и защита информации, отнесенной к служебной в соответствии с законом о свободе информации, будут обеспечиваться в соответствии с положениями закона, действующими до 30 апреля 2023 года.

Как сообщалось, после того, как в начале апреля Сейм концептуально одобрил поправки к законам, которые предусматривали перевод информации для служебных нужд в категорию государственной тайны, журналисты выразили опасения по поводу ограничений на получение информации.

Латвийский союз журналистов призвал Сейм обсудить поправки с неправительственными организациями и журналистами с привлечением Министерства юстиции, после чего поправки были уточнены.