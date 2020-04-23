Сейм в окончательном чтении запретил носить советскую и нацистскую форму

На публичных мероприятиях нельзя будет появляться в форменной одежде СССР, его республик и нацистской Германии — в том числе стилизованной, сообщает LETA.

Запрет касается не только военной формы, но и формы органов поддержания порядка (репрессивных учреждений).

Запрещено также использование отдельных элементов форменной одежды — опознавательных знаков, кокард, погон и т.п. — которые позволят однозначно идентифицировать упомянутые военные силы или репрессивные органы.

Также запрещены гербы и гимны СССР и его бывших республик и нацистской Германии, свастики, серп и молот и пятиконечная звезда.

Исключение оставлено для случаев, когда ношение формы не связано с прославлением тоталитарных режимов (например, съемка фильма) и получено специальное разрешение от самоуправления, на территории которой планируется проведение такого мероприятия. Подавая заявление на согласование мероприятие, нужно будет указать, какие из запрещенных символов будут использоваться, а самоуправление должно будет согласовать разрешение со Службой госбезопасности.

Штраф за нарушение закона для физических лиц составит 350 евро, для юридических — 2900 евро.