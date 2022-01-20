Сейм в первом чтении поддержал запрет на выращивание пушных животных с 2026 года
Foto: Pexels.com

Сегодня Сейм в первом чтении поддержал поправки к закону о защите животных – с 2026 года они существенно ограничат возможность выращивать животных для производства шкур.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Законопроект запрещает выращивать и содержать животных, если единственная или главная цель заводчиков — производство шкур. Авторы законопроекта — депутаты почти из всех фракций Сейма, как из коалиции, так и из оппозиции. Законопроект поддержали 69 депутатов, четверо голосовали против, один воздержался.

В аннотации к законопроекту говорится, что выращивание и убийство животных ради получения меха — неэтичный, жестокий и исчезающий вид предпринимательства, которому нет оправдания в современном мире. Он также загрязняет окружающую среду и не способствует развитию экономики.

По данным информационного центра сельского хозяйства (LDC), 1 июля 2020 года в латвийских звероводствах содержалось более полмиллиона животных (579945) — 579 320 норок, 443 лис и 182 шиншиллы.

Цель поправок — запретить выращивание животных ради производства шкур. Он не распространяется на получение шкур посредством охоты или продажу меха. Если депутаты утвердят закон во втором и третьем чтении, запрет вступит в силу 1 января 2026 года.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать комментарии Комментировать
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Прыгнуть в неизвестность. Как сделать первые шаги к карьере в ИТ
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt
Успеть в последний момент: заказывай подарки в Wolt!
Больше двигаться и улыбаться: тестируем новые смарт-часы Huawei
Производители Рижского порта имеют доступ к регулярному морскому маршруту в Норвегию