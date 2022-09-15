Сейм в первом чтении ужесточил условия получения ВНЖ гражданами России и Беларуси

Сейм утведил в первом чтении компромиссный вариант поправок к Иммиграционному закону, ужесточающий условия продления временных видов на жительство (ВНЖ) гражданам России и Беларуси в Латвии. Также ужесточаются требования к владению госязыком для обладателей постоянных ВНЖ, которые ранее были гражданами или негражданами Латвии.

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Законопроект был принят в первом концептуальном чтении, то есть, еще не утвержден окончательно и не вступил в силу. Также Сейм присвоил законопроекту статус срочности, это означает, что он будет рассмотрен в двух, а не в трех чтениях. Ко второму чтению могут быть поданы поправки.

Граждане России

Поправки также предусматривают ряд случаев, в которых гражданин России будет иметь право запрашивать временный ВНЖ. Это смогут сделать:

иностранец, являющийся супругом гражданина или негражданина Латвии;

родитель гражданина или негражданина Латвии, достигший пенсионного возраста, установленного в Латвии;

иностранец, который на 17 июня 1940 года был гражданином Латвии или у которого один из родитель гражданин Латвии.

гражданин России сможет запросить ВНЖ сроком не более года, если пребывание в Латвии связано с занятостью или с участием в научном проекте по сотрудничеству;

граждани России будет иметь право просить ВНЖ, если согласно Закон "Об убежище" присвоен альтернативный статус — на срок временной защиты;

ВНЖ может быть запрошено на период времени, на который над иностранцем установлена ​​опека или попечительство или на который он назначен опекуном или попечителем гражданина Латвии или негражданина Латвии. В случае установления опеки вид на жительство выдается на срок не более пяти лет.

Граждане России смогут запрашивать разрешение на срок до дня вступления в законную силу решения суда о расторжении брака и определении места жительства ребенка, либо до дня выдачи нотариусом свидетельства о расторжении брака, но не дольше года, если брак расторгнут и в браке есть ребенок, который является гражданином Латвии или не гражданином Латвии.

Граждане РФ могут запросить ВНЖ на срок, не превышающий одного года, если органы досудебного расследования или суд требуют от иностранца оставаться в Латвии до завершения расследования уголовного дела или являться на судебное заседание.

Граждане РФ будут иметь право запрашивать ВНЖ на срок, не превышающий пяти лет, если иностранец ранее выезжал из Латвии в другую страну и утратил статус постоянного жителя Европейского Союза (ЕС) в Латвии, а также если вид на жительство запрашивается не позднее чем через три года после выезда из Латвии.

Граждане России будут иметь право запрашивать ВНЖ на срок, не превышающий пяти лет, при наличии у иностранца действующего разрешения на постоянное проживание в ЕС, выданного в другой стране ЕС.

Граждане РФ будут иметь право запросить ВНЖ в течение девяти месяцев после завершения исследовательского проекта или учебы, если иностранец завершил сотрудничество в рамках исследовательского проекта в Латвии или завершил обучение по программе очного обучения в магистратуре или докторантуре и получил диплом диплом о высшем образовании государственного образца.

Гражданин России будет иметь право запросить ВНЖ на срок не более одного года, если ему было предоставлено право на трудоустройство в Латвии, он работал в Латвии не менее трех последних месяцев перед запросом повторного ВНЖ. , и в этот период за него были произведены платежи по подоходному налогу с жителей.

Граждане Беларуси

В свою очередь, граждане Беларуси смогут запрашивать ВНЖ в следующих случаях:

На срок, не превышающий шести месяцев, если он является родственником гражданина Латвии или негражданина Латвии, или иностранца, имеющим получили постоянный вид на жительство до третьей степени по прямой линии или до третьей степени по боковой линии.

Гражданин Беларуси также сможет запросить ВНЖ на срок не более пяти лет, если он является индивидуальным коммерсантом, зарегистрированным в Коммерческом регистре.

Гражданин Беларуси будет иметь право запрашивать ВНЖ на срок полномочий, но не более чем на пять лет, если он является членом правления или совета, зарегистрированного в Коммерческом регистре, а также в иных случая коммерческой деятельности, оговоренных поправками.

Гражданин Беларуси будет иметь право запрашивать ВНЖ на срок не более одного года, если он является самозанятым лицом. Он также будет иметь право запрашивать ВНЖ на время работы в Латвии, но на срок не более пяти лет. Если синяя карта ЕС запрашивается на срок, не превышающий одного года, она будет выдана соответственно на срок, превышающий срок трудового договора на три месяца.

Граждане Беларуси также смогут запросить ВНЖ на срок до трех лет, если он сотрудник, переведенный в Латвию внутри компании, и который будет принят на работу менеджером или специалистом.

Гражданин Беларуси может запросить ВНЖ на срок до одного года, если является сотрудником-стажером, переведенным внутри компании.

На срок не более двух лет ВНЖ может запросить гражданин Беларуси, если он является представителем иностранного коммерсанта и иностранный коммерсант зарегистрирован в иностранном государстве не менее пяти лет до выдачи ВНЖ, в течение последнего года был работодателем не менее 50 человек, а годовой оборот коммерсанта превысил 10 млн евро и у него нет долго по налогам.

На срок не более четырех лет ВНЖ может запросить иностранец, являющийся представителем зарегистрированного в Латвии представительства иностранной авиакомпании. Гражданин Беларуси также вправе запросить ВНЖ на срок, указанный в договоре о научном сотрудничестве, заключенном с научным учреждением, включенным в Регистр научных учреждений, но не более чем на пять лет.

Граждане Беларуси также смогут запросить разрешение на период обучения студента образовательного учреждения, аккредитованного в Латвии, а также на период, превышающий на четыре месяца срок обучения студента дневного отделения вуза или колледжа, аккредитованного в Латвии.

Граждане Беларуси будут иметь право запрашивать ВНЖ на срок, указанный в договоре на лечение в стационарном лечебном учреждении, а также на срок, на который им предоставлен альтернативный статус в порядке, установленном Законом "Об убежище".

Также граждане Беларуси смогут обращаться за ВНЖ, необходимый для осуществления религиозной деятельности, но на срок не более одного года, а также на время, на которое над ними установлена ​​опека или попечительство гражданами или негражданами Латвии или на которое они назначены опекуном или попечителем гражданина Латвии или негражданина Латвии. В случае установления опеки вид на жительство выдается на срок не более пяти лет.

ВНЖе может быть запрошено на срок до дня вступления в законную силу решения суда о расторжении брака и определении места жительства ребенка, либо до дня выдачи нотариусом свидетельства о расторжении брака, но не более чем на год, если брак расторгается и в браке есть ребенок, который является гражданином Латвии или негражданином Латвии.

Гражданин Беларуси будет иметь право запросить ВНЖ на срок не более пяти лет, если он утратил статус постоянного жителя ЕС в Латвии в результате отъезда в другую страну и запрашивает вид на жительство не позднее трех лет после отъезда.

ВНЖ может быть запрошен на срок, не превышающий пяти лет, если гражданин Беларуси имеет действующий вид на жительство постоянного резидента ЕС, выданный в другой стране ЕС и нет иных оснований для отказа.

Гражданин Беларуси также сможет запросить ВНЖ на срок не более трех лет, если он планирует осуществлять деятельность в Латвии, соответствующую Закону о поддержке новых предприятий (стартапов), и после получения ВНЖ соблюдается ряд условий.

Гражданин Беларуси также сможет запросить ВНЖ на срок не более одного года, если иностранец имеет право запросить постоянный вид на жительство или статус постоянного жителя ЕС в Латвии, но он не освоил государственный язык.

Граждане Беларуси также смогут запросить ВНЖ на срок не более одного года, если иностранцу было предоставлено право на работу в Латвии, он работал в Латвии не менее трех последних месяцев перед запросом повторного ВНЖ, в этот период он платил подоходный налог с жителей и продолжает работать.

Требования владения госязыком к иностранцам с постоянным ВНЖ

Законопроект предусматривает, что гражданин или негражданин Латвии, приняв гражданство другого года государства, при регистрации постоянного ВНЖ, должен будет представить справку о владении государственным языком согласно установленным законом требованиям. Эта норма будет применяться к заявкам на регистрацию, которые выданы, начиная с 1 сентября 2023 года. Если такой граждание другого государства не предоставит справку о владении госязыком, то постоянный ВНЖ будет аннулирован и выдан временный ВНЖ сроком на один год. Также постоянный ВНЖ не будет выдаваться лицам, у которых есть налоговые задолженности, превышающие 500 евро, тем, кто был уголовно наказан или получил негативную оценку от компетентных учреждений.