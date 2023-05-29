Сейм внезапно объявил 29 мая праздничным днем. Нужно ли сегодня на работу? Что с врачами, транспортом и детсадами?

В ночь с воскресенья на понедельник депутаты Сейма приняли поправки к закону о праздничных и памятных днях. Понедельник, 29 мая, в честь третьего места сборной Латвии на Чемпионате мира по хоккею, объявлен праздничным днем.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Решение было принято буквально в последний момент, около полуночи. Перед этим, по данным Delfi.lv, шли интенсивные консультации по телефону. В итоге за принятие законопроекта проголосовали 52 депутата, против не проголосовал никто, воздержались — трое.

У кого сегодня выходной?



С точки зрения закона — у всех, от кого работодатель не требует выполнять работу (точно так же, как это может быть с другими праздничными днями). Поэтому нужно уточнить у руководителя, нужно ли конкретно вам выходить на работу. Если нужно, то работодатель по закону должен компенсировать рабочий день либо дополнительным отгулом, либо доплатой (часть вторая статьи 144 Закона о труде).

До принятия Сеймом решения премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш призвал работодателей "быть эластичными" и позволить "лучшим в мире болельщикам" поздравить хоккеистов.

Hokejistu izcilais sniegums ir tautas svētki! Par oficiālu brīvdienu var lemt tikai Saeima, tādēļ aicinu darba devējus gan publiskā, gan privātā sektorā būt elastīgiem un ļaut vislabākajiem līdzjutējiem pasaulē sumināt mūsu varoņus. Un mūsu skolēniem — lai rīt sekmes eksāmenos! — Krišjānis Kariņš (@krisjaniskarins) May 28, 2023

Работают ли сегодня школы и детские сады?



Государственные и муниципальные — нет, частные — в зависимости от решения руководства. Решения о режиме работы детсадов и школ принимались буквально в последний момент: педагоги и родители получали сообщения в чатах поздней ночью или ранним утром.

При этом централизованные экзамены в школах проходят по расписанию. Это предусматривает отдельный пункт поправок к закону. Государственный центр содержания образования специально уточняет: централизованные экзамены состоятся, их отмена или перенос не предусмотрены.

Мэрия Риги распространило сообщение: столичные школы и детские сады не работают, однако запланированные экзамены состоятся. Все обеды автоматически отменяются, родителям не надо на платформе Pusdienlaiks отказываться от обедов.

Как будет работать общественный транспорт?



В Риге общественный транспорт будет курсировать по графику рабочего дня, сообщает Rīgas satiksme. Одновременно за парковку транспорта не надо платить.



Neatkarīgi no pieņemtā lēmuma par pirmdienas pasludināšanu par brīvdienu, sabiedriskais transports pirmdien, 29. maijā, kursēs pēc darba dienu kustības saraksta. — Rīgas satiksme (@Rigassatiksme_) May 28, 2023

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама



Поезда также будут курсировать по расписанию рабочего дня, сообщает Pasažieru vilciens.



❕Vilcieni šodien, 29. maijā, kursē pēc darba dienu kustības saraksta. — "Pasažieru vilciens" (@PVilciens) May 29, 2023

Государственная автотранспортная дирекция сообщает, что автобусы будут курсировать по расписанию рабочего дня, а центра обслуживания клиентов в Риге, Лиепае, Цесисе и Даугавпилсе будут закрыты.

❗️29. maijā mūsu Klientu apkalpošanas centri Rīgā, Liepājā, Cēsīs un Daugavpilī būs slēgti. Klienti klātienē tiks apkalpoti otrdien, 30. maijā. Visi 29. maijā iesniegtie e-pieteikumi tiks apstrādāti, sākot ar 30. maiju. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām. pic.twitter.com/P1Hn9dQt0i — ATD (@ATD_LV) May 29, 2023

Скорее всего, так же поступят перевозчики в других городах, но лучше уточнить это на сайте или в социальных сетях перевозчика.

Что будет с записью к врачу или другими запланированными услугами?



Решение принималось в спешке, поэтому ответить на этот вопрос на данный момент трудно. Рекомендуем следить за соцсетями или позвонить в соответствующее учреждение и уточнить, в силе ли запись.

Детская больница работает по расписанию:

Apzināmies, ka Bērnu slimnīcas pacienti, viņu vecāki, kā arī mūsu slimnīcas ārsti un pārējais slimnīcas personāls, ir rūpīgi plānojuši vizītes, paredzētās procedūras un pakalpojumus, tādēļ 29.maijā visas ieplānotās vizītes un citi ārstniecības pakalpojumi notiks, kā plānoti! pic.twitter.com/r4PHyvCz4W — Bērnu slimnīca (@bernuslimnica) May 28, 2023



Рижская клиническая университетская больница Страдиня также сообщила, что запись к специалистам и на исследование не будет отменена.

Рижская Восточная клиническая университетская больница также сообщает, что в понедельник будет работать в режиме рабочего дня и запланированные визиты отменены не будут.

Государственный центр доноров крови тоже распространил заявление, в котором подчеркнул, что "выходных для переливания крови нет", поэтому все плановые выезды состоятся и доноров будут ожидать во всех пунктах приема в обычное время, сообщает агентство LETA.

Как работают банки, суды, почта, PMLP, VID и CSDD



В понедельник все отделения Управления по делам гражданства и миграции (PMLP) будут закрыты. Исключение — рижское первое отделение. Оно будет обслуживать клиентов, которые заранее записались на прием.



🔴 Izņēmums ir Rīgas 1. nodaļa, kas apkalpos tikai klientus, kuri veikuši iepriekšēju pierakstu. — PMLP (@IeM_PMLP) May 29, 2023

Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) в понедельник будет обслуживать клиентов по обычному графику, то есть в центрах обслуживания клиентов и на станциях технического осмотра по всей Латвии в режиме работы стандартного понедельника, говорится в сообщении дирекции.

Šodien esam atvērti un apkalposim klientus tehniskās apskates stacijās un klientu apkalpošanas centros visā Latvijā ierastajā darba laikā. Aicinām izmantot arī e-CSDD.

Lepojamies ar bronzu! 🇱🇻🏒 pic.twitter.com/nm7hWOyHrd

— CSDD (@CSDD_LV) May 29, 2023



Администрация суда сообщает, что все судебные заседания отменены. С участниками процессов свяжутся, чтобы назначить новое время.



‼️Šodien atceltas visas tiesas sēdes!

Ņemot vērā, ka Saeima pirmdienu, 29. maiju, pasludinājusi par svētku dienu, šodien tiek atceltas visas tiesas sēdes. Par pārceltajām tiesas sēdēm ar lietas dalībniekiem tiesas sazināsies tuvākajās dienās. pic.twitter.com/X30US8V5d3 — TA (@tiesuadm) May 29, 2023

Служба госдоходов (VID) сообщает, что не работают все центры приема клиентов.



Swedbank также сообщил, что будет работать в режиме рабочего дня.

В банке Citadele в понедельник работают только отдельные филиалы.

⚠️ Saistībā ar oficiāli pasludināto brīvdienu, 29. maijā darbosies tikai atsevišķas filiāles. Pieraksts vizītei citās filiālēs tiks pārcelts, Citadeles darbiniekiem ar klientiem sazinoties individuāli.

ℹ️ Filiāļu saraksts: https://t.co/kzB6XGw3yP pic.twitter.com/n7T4YUPCDH

— Citadele (@Citadele) May 29, 2023



В понедельник будут работать только отдельные отделения Latvijas Pasts. Список — здесь.

Delfi будет следить за развитием ситуации.

Что еще нужно учитывать 29 мая?



Сегодня хоккеисты вернутся в Ригу, и на 13 часов запланировано праздничное мероприятие у Памятника свободы. Учитывая размах празднований, предполагается, что в центре Риги может быть затруднено движение транспорта и пешеходов.

Ранее уже сообщалось, что в матче ЧМ-2023 за третье место сборная Латвии обыграла команду США (4:3 в овертайме) и впервые в истории завоевала бронзовые медали. Голкипер Артур Шилов признан лучшим игроком турнира.