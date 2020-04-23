Сейм во втором чтении одобрил ограничение телевещания на русском языке

Сейм сегодня во втором чтении одобрил ограничение пропорции содержания на русском языке в основном предложении телеканалов.

Соответствующее предложение подано к закону об электронных СМИ. Его внесла депутат Дагмара Бейтнере-Ле Галлa (Новая консервативная партия), предложив включить в закон недавнее предложение президента Эгила Левитса увеличить в основном предложении телеканалов долю передач на официальных языках Европейского союза (ЕС) и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), тем самым фактически ограничив долю программ на русском языке.

Левитс обратился к комиссии Сейма по правам человека и общественным делам с предложением пересмотреть закон об электронных СМИ. По мнению президента, в законе должны содержаться требования к основным пакетам, которые своим абонентам предоставляют распространители телепрограмм, в том числе электронные СМИ, ретранслирующее телепрограммы через кабельное телевидение.

"Сильное информационное пространство является важным вопросом демократии и госбезопасности Латвии. Законодатель должен обеспечить, чтобы жителям Латвии были доступны качественные и плюралистические телевизионные программы, укрепляющие принадлежность Латвии к европейскому культурному пространству и способствующие интеграции ее жителей в общеевропейское информационное пространство", — подчеркнул президент.

Предложения президента предусматривают, что в основное предложение для всех абонентов обязательно должны входить телепрограммы общественных СМИ Латвии, коммерческих национальных электронных СМИ, региональных или местных СМИ. Кроме того, президент призывает предусмотреть в законе, что в случаях, когда в основное предложение включены дополнительные телевизионные программы, существенную их часть — не менее 80% — должны составлять программы, содержание которых изначально создавалось на одном из официальных языков ЕС или ЕЭЗ.

Некоторые депутаты выразил опасения, что эти предложения не достигнут своей цели, а, наоборот, только будут способствовать распространению основных пропагандистских каналов. Кроме того, депутаты подчеркнули, что в законодательных актах нет такого понятия, как основной пакет, поэтому не ясно, к чему применять регулирование.

Руководитель подкомиссии по СМИ при комиссии Сейма по правам человека и общественным делам Вита Анда Терауда пообещала, что к третьему чтению законопроекта будут поданы улучшенные предложения.