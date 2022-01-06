Сейм во втором чтении поддержал законопроект о добровольной выплате компенсаций еврейской общине за годы Холокоста

Во вторник, 6 января, Сейм сегодня во втором чтении поддержал законопроект о выплате государством добровольной компенсации в размере 40 млн евро еврейской общине Латвии за имущество, утраченное в годы Холокоста.

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В ходе обсуждения законопроект подвергся резкой критике со стороны депутатов от Национального объединения. 62 депутата проголосовали за законопроект во втором чтении, против — 18 депутатов.

Предложения к законопроекту подали фракция Национального объединения, депутаты Янис Бутанс (Новая Консервативная паротия), Эдвинс Шноре (Национальное объединение), Виктор Валайнис (Союз "зеленых" и крестьян) и независимый депутат Ральф Немиро. Ральф Немиро, например, предложил переименовать законопроект в "Закон о добровольной компенсации латвийским общинам", аргументировав это тем, что тогда речь бы шла о восстановлении исторической справедливости в целом и оказании поддержки всем общинам, а не только евреям.

Национальное объединение и вовсе предлагало по всему тексту законопроекту заменить словосочетание "еврейская община" на "жертвы тоталитарных режимов".

Все эти предложения были отклонены.

В ходе дебатов депутат Янис Домбрава (Национальное объединение) призвал коллег очень внимательно и ответственно отнестись к идее выплаты компенсации. "Если у вас есть желание выплатить эту компенсацию латвийским евреям, то вовсе не надо забывать о латвийских цыганах или ромах, которые фактически в той же пропорции, что и евреи, были уничтожено во время проводимого Германией Холокоста", — сказал политик.

По его мнению, также было бы абсурдно, если бы депутаты попытались забыть о том, что преступления против латышского народа осуществлялись и Советским союзом, и нацистской Германией.

Законопроект о выплате компенсаций еврейской общине разработала парламентская Финансово-бюджетная комиссия. Цель принятия законопроекта — оказать финансовую поддержку Латвийской еврейской общине, возместив часть кадастровой стоимости имущества, не возвращенного в процессе денационализации. В силу того, что у владельцев этого имущества не осталось после Холокоста наследников. В законопроекте подчеркивается, что Латвийское государство не несет ответственность за преступления Холокоста, происходившие в период оккупации.

До Второй мировой войны еврейским религиозным организациям, общине и членам общины принадлежали школы, сиротские дома, больницы, дома культуры. У ряда объектов недвижимости не осталось владельцев — все члены семей были убиты во время Холокоста. Латвийские еврейские религиозные организации строили и приобретали имущество, и оно принадлежало им до 17 июня 1940 года.

Вернуть эту недвижимость в собственность в процессе денационализации члены еврейской общины не смогли. Семьи владельцев недвижимости были уничтожены во время Холокоста, а позже подверглись репрессиям тоталитарного коммунистического режима.

В аннотации к законопроекту говорится, что во время оккупации нацистской Германией в период с 1941 по 1945 год в Латвии были убиты примерно 75 000 евреев или примерно 90% членов довоенной еврейской общины страны. Это было тяжелейшее преступление против человечности, когда-либо происходившее на территории Латвии, говорится в аннотации к законопроекту.

Общие убытки, которые понесла еврейская община из-за невозможности вернуть в процессе денационализации объекты недвижимости, незаконно отчужденные в период советской оккупации, составляют 47 809 102 евро. Такие расчеты сделаны исходя из списка объектов недвижимости, принадлежащих еврейской общине на 16 июня 1940 года, и на основании кадастровой стоимости имущества на 31 декабря 2018 года.

Выплачивать компенсацию еврейской общине — для снижения последствий исторической несправедливости — планируется с 1 января 2023 года до 31 декабря 2032 года.

Законопроект о добровольной выплате компенсаций Латвийской еврейской общине еще должен быть принят Сеймом в третьем, окончательном, чтении.