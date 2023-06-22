Сейм возьмется за признание гражданского партнерства осенью

Министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере ("Новое Единство") надеется, что осенью Сейм приступит к рассмотрению и утверждению правового регулирования гражданского партнерства. Премьерское "Новое Единство" и пока оппозиционные Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) и "Прогрессивные" также почти достигли компромисса по вопросу ратификации Стамбульской конвенции.

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В среду, 21 июня, состоялась встреча премьерского "Нового Единство" с оппозиционными СЗК и "Прогрессивными", с которыми ведутся переговоры о расширении коалиции. В этот раз политические силы обсуждали вопросы, связанные с правами человека. Обсуждали перспективы ратификации Стамбульской конвенции, направленной на борьбу с насилием в отношении женщин, была затронута и тема правового урегулирования гражданского партнерства, которого ждет ЛГБТ-сообщество. На то, что парламенту следует принять эти решения, указывал и Эдгар Ринкевич, избранный главой государства депутатами Сейма от трех политических сил, участвовавших в среду в переговорах.

Стамбульская конвенция — со ссылкой на Сатверсме



Ранее из трех политических сил, участвовавших в переговорах, возражения против ратификации Стамбульской конвенции были только у СЗК. И "Новое Единство", и "Прогрессивные" давно являются сторонниками утверждения этого документа в Сейме.

СЗК, прежде склонявшийся к консервативным воззрениям, по итогам переговоров смягчил свою позицию. Глава парламентской фракции СЗК Виктор Валайнис подчеркнул после встречи, что необходимо "убрать политические интриги, заявления, сомнения и опасения, навитые вокруг этого документа", сообщает агентство LETA.

"Особенно последние события очень и очень ярко иллюстрируют проблему, все более и более снимая этот вопрос — есть ли необходимость ратификации конвенции против насилия в отношении женщин", — подчеркнул Валайнис. Напомним, что вопрос о необходимости ратификации Стамбульской конвенции актуализировался после резонансного убийства в Екабпилсском крае. Женщина была убита бывшим сожителем на глазах своих матери и малолетнего ребенка.

В то же время Виктор Валайнис ответил, что надо быть уверенным: Стамбульская конвенция полностью соответствует Сатверсме. Ранее многие политики отказывались ратифицировать конвенцию, указывая на то, что в ней фигурирует понятие "гендер", что воспринималось частью общества как покушение на так называемые "традиционные ценности".

Министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере ("Новое Единство") подчеркнула: то, что у некоторых ассоциируется со Стамбульской конвенцией, вовсе не входит в содержание документа. По словам министра, ключевое — это предотвращение насилия в отношении женщин и девочек. Либиня-Эгнере напомнила, что соответствующие выводы в отношении Стамбульской конвенции фигурируют в приговоре Конституционного суда, что должно успокоить общество.

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В свою очередь, министр благосостояния Эвика Силиня ("Новое Единство") подчеркнула, что все три политических силы — "Новое Единство", СЗК и "Прогрессивные" — позитивно относятся к продвижению ратификации Стамбульской конвенции. Силиня допустила: чтобы снять некое напряжение в обществе, возникшее вокруг Стамбульской конвенции, Сейму, возможно, при ратификации документа следует сослаться на Сатверсме. Латвия, по словам Силини, может присоединить к тексту конвенции отдельную декларацию, в которой будут определены ценности и принципы Латвийского государства и "рамки, предусмотренные Сатверсме". Напомним, что в Сатверсме Латвии есть норма, гласящая, что браком является союз между мужчиной и женщиной.

Гражданское партнерство: не один законопроект, а несколько



После встречи "Нового Единства", СЗК и "Прогрессивных" министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере также заявила: после переговоров: есть надежда, что уже осенью, после летних каникул, Сейм возьмется за правовое урегулирование гражданского партнерства, сообщило агентство LETA.

Министерство юстиции проделало "большую подготовительную работу", чтобы осенью в Сейм был подан пакет законопроектов, вводящих такое регулирование, сказала Либиня-Эгнере. Вероятно, в этот раз Сейм будет рассматривать не один законопроект в названии которого фигурирует словосочетание "гражданское партнерство", что сразу восстанавливает против документа консервативную часть общества, а несколько законопроектов. То есть, юридические проблемы гражданского партнерства, связанные с управлением совместным имуществом, получением кредитов, наследством, правом не давать показания против близкого человека в суде и так далее, будут оговариваться во многих уже существующих законах. Такой подход должен снизить напряжение в обществе, связанное с правовым признанием гражданского партнерства, а также дать политикам, придерживающимся традиционных, консервативных воззрений, поддержать поправки к законам или же по крайней мере не возражать против изменений слишком громко.

Либиня Эгнере указала, что можно пойти "разными путями" и есть разные технические решения для принятия таких поправок, что подтверждает версию: будут вноситься изменения в множество нормативных актов. Ранее новоизбранный президент Эдгар Ринкевич также указывал на такую возможность, подчеркивая: главное решение юридических проблем, а не идеология.

Министр юстиции еще раз напомнила: Конституционный суд обязал Сейм урегулировать вопросы гражданского партнерства, и ответственность за принятие такого решения лежит на политиках.

Инесе Либиня-Эгнере критически отозвалась об "одном коалиционном партнере", который, выдвигая множество ультиматумов, тормозит продвижение в Сейма правового признания гражданского партнерства. Из слов министра юстиции следовало — речь идет о Национальном объединении. Либиня-Эгнере дала понять, что если коалиция будет расширена, то в этом вопросе может наметиться прогресс.

В ближайшее время на переговорах о расширении коалиции будет обсуждаться тема гражданского партнерства, заверили "Прогрессивные".

Политический контекст



Напомним, что сразу после президентских выборов, на которых главой государства был избран кандидат "Нового Единства" Эдгар Ринкевич, премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство"), заявил: нужно расширить коалицию. Сейчас коалиция состоит из "Нового Единства" (26 депутатов), "Объединенного списка (15) и Нацобъединения (13) — итого 54 голоса. За избрание Ринкевича голосовали 26 депутатов "Нового Единства", 16 — СЗК, 10 — "Прогрессивных" — суммарно 52 голоса. Исход президентских выборов дал повод предполагать — голосование за Ринкевича обрисовало новый состав коалиции.

Однако премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") продолжает настаивать — речь идет о "расширении коалиции". То есть, у входящих сейчас в правительство "Объединенного списка" и Нацобъединения есть шанс остаться у власти.

Однако "Объединенный список" и Нацобъединение выступают против расширения коалиции. И "Объединенный список", и Нацобъединение уже несколько раз проигнорировали переговоры пяти политических сил, которые потенциально могут войти в расширенную коалицию. В переговорах участвуют только премьерское "Новое Единство"и оппозиционные СЗК и "Прогрессивные".

Министр юстиции Инесе Либиня Эгнере в среду, 21 июня, не взялась прогнозировать дальнейший ход переговоров о расширении коалиции. Политик подчеркнула, что члены нынешнего правительства — "Объединенный список" и Нацобъединение" — получают приглашения на переговоры, но не являются на встречи.