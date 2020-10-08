Сейм выдал депутата Адамовичса для уголовного преследования

Сейм согласился удовлетворить требование Генеральной прокуратуры и выдать депутата Алдиса Адамовичса ("Новое Единство") для уголовного преследования за возможное мошенничество, злоупотребление служебным положением и служебный подлог, сообщает LETA

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

За выдачу Адамовичса проголосовали 70 депутатов, четыре были против, один воздержался.

В дебатах Адамовичс сказал, что готов сотрудничать, дать разъяснения Генеральной прокуратуре и, если нужно, защищать свое мнение в суде. Он подчеркнул, что не использовал компенсации на жилье злонамеренно или с умыслом. Он сам проголосовал за свою выдачу и призвал коллег голосовать так же. При этом против выдачи были оппозиционные депутаты, не принадлежащие к фракциям.

Как подчеркнул присутствовавший на заседании представитель Генпрокуратуры Андо Скалбе, у этого уголовного процесса есть и превентивное значение — это предостережение всем депутатам. И Адамовичс — не единственный, чьи компенсации и их обоснованность проверяются.

Как сообщалось, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) заподозрило депутата Алдиса Адамовичса в мошенничестве, злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге. Это связано с депутатскими компенсациями на транспорт и аренду жилья.

По словам исполняющего обязанности прокурора отдела расследования особо важных дел Генпрокуратуры Андо Скалбе, урон госбюджету от действий Адамовичса составил более 3000 евро.

В течение семи месяцев получал компенсацию за аренду квартиры, где фактически не проживал, а также подал для получения компенсаций два чека за топливо, которое использовал для личных нужд.

Адамовичс на заседании комиссии по этике, мандатам и заявлениям рассказал, что в одном эпизоде он по ошибке подал чек за топливо на 60 евро. "Это я признаю, но это произошло без злого умысла", — сказал Адамовичс, объяснив, что все чеки хранит в одном кармашке в машине. Он заверил, что вернул деньги, которые получил в качестве компенсации. В другом эпизоде он попросил жену залить топливо от его имени, пока сам ездил на машине жены по делам. В том случае он тоже вернул деньги в госбюджет.

Основное нарушение касается квартиры на улице Цесу в Риге, которую арендовал депутат. По мнению Скалбе, нельзя считать, что Адамовичсу, как депутату, была необходима эта квартира. При помощи наружного наблюдения и прослушивания телефона депутата стражи порядка пришли к выводу, что Адамовичс уже семь месяцев не живет в этой квартире, но продолжает получать компенсации.

По словам Адамовичса, в его семье шесть человек. Жена с двумя детьми живет в Прейли, а он с двумя сыновьями в Риге. С 2015 года он арендует квартиру на ул. Цесу за 450 евро в месяц. Он жил в ней до сентября прошлого года, когда в Ригу перебрался младший сын. Старший сын в то время арендовал квартиру на Ранкя дамбис, где после переезда в Ригу младшего сына Адамовичс часто ночевал. "В квартире на Цесу, за которую я плачу, находится моя одежда, шкаф, телевизор и другие вещи. Могу согласиться, что редко там находился. В Риге остаюсь несколько дней в неделю", — рассказал политик. Он не согласен с обвинением.

Алдис Адамовичс стал вторым депутатом Сейма, кто в последние годы стал подозреваемым в уголовном деле о необоснованной растрате депутатских компенсаций. KNAB начал масштабную проверку компенсаций в 2018 году после того, как на злоупотреблении ими был пойман депутат от Союза "зеленых" и крестьян Аскольд Клявиньш. Клявиньш был приговорен к принудительным работам и возврату в госбюджет 10 000 евро.

Сейчас в делопроизводстве KNAB находится еще одна проверка об использовании компенсаций. 12 уголовных дел закрыты.

Депутаты Сейма, обсуждая дело Адамовича, пришли к выводу, что правила компенсаций не регулируют, как часто депутат должен находиться в квартире, чтобы получать за нее компенсацию. Вопросы вызывает и тот факт, что у депутата нет конкретного рабочего времени.