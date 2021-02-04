Сейм выдал депутата Кайминьша для уголовного преследования

В четверг, 4 февраля, Сейм выдал депутата Артуса Кайминьша для уголовного преследования в связи с подозрениями в нарушении бухгалтерских правил, сообщает LETA.

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За были 67 депутатов, против 19, не голосовали 11. Комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям поддержала это решение.

В октябре прошлого года статья обвинения Кайминьшу была заменена на более мягкую — первоначально ему инкриминировалось нарушение правил ведения бухгалтерии с корыстной целью, нанесшее значительный ущерб, а теперь просто нарушение правил ведения бухгалтерии. Максимальное наказание, которое он может получить — это год лишения свободы.

Выдача для уголовного преследования не означает, что Кайминьш теряет правила участвовать в работе Сейма.

В конце января 2020 года KNAB присвоил Кайминьшу статус подозреваемого в нарушении бухгалтерской учетности, однако прекратил уголовный процесс о незаконном финансировании политической организации (KPV LV) и указании неправильных сведений в декларации. По этому первому делу в июне 2018 года Кайминьш был задержан, однако позже отпущен.