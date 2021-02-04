Сейм выдал депутата Кайминьша для уголовного преследования
Foto: DELFI

В четверг, 4 февраля, Сейм выдал депутата Артуса Кайминьша для уголовного преследования в связи с подозрениями в нарушении бухгалтерских правил, сообщает LETA.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

За были 67 депутатов, против 19, не голосовали 11. Комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям поддержала это решение.

В октябре прошлого года статья обвинения Кайминьшу была заменена на более мягкую — первоначально ему инкриминировалось нарушение правил ведения бухгалтерии с корыстной целью, нанесшее значительный ущерб, а теперь просто нарушение правил ведения бухгалтерии. Максимальное наказание, которое он может получить — это год лишения свободы.

Выдача для уголовного преследования не означает, что Кайминьш теряет правила участвовать в работе Сейма.

В конце января 2020 года KNAB присвоил Кайминьшу статус подозреваемого в нарушении бухгалтерской учетности, однако прекратил уголовный процесс о незаконном финансировании политической организации (KPV LV) и указании неправильных сведений в декларации. По этому первому делу в июне 2018 года Кайминьш был задержан, однако позже отпущен.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

7

Source

rus.DELFI.lv

Tags

KPV LV "KPV LV" naudas krimināllieta
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Сменила работу на кораблях на карьеру в ИТ. История Анастасии
От медсестры и торгового менеджера до ИТ-специалистки. Рассказ Анастасии
Неделя 'Wolt Take Time': спортивный вызов Ники Линде
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Практические советы: как выбрать домашние растения?
Фото: Пять идей для компактного рабочего места дома
Сфера ИТ подходит людям, которые хотят постоянно узнавать что-то новое. История Раймондса
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии

Новые проекты

Ķīpsalas iela, Ķīpsala, Rīga,
130400.00€
Stirnu iela, Purvciems, Rīga,
59400.00€
Gaiļezera iela, Mežciems, Rīga,
102000.00€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
279140.00€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
65000.00€
Ganību dambis, Centrs, Rīga,
88000.00€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
120707.00€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
Zasulauka iela, Pleskodāle-Šampēteris, Rīga,
29000.00€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
67700.00€
Rūpniecības iela, Centrs, Rīga,
89000.00€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
67800.00€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
82200.00€
Hipokrāta iela, Mežciems, Rīga,
63000.00€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
81540.00€
Komētas iela, Ziepniekkalns, Rīga,
134500.00€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
89700.00€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
80000.00€
Nometņu iela, Salaspils nov.,
49150.00€
Robežu iela, Dreiliņi, Rīga,
68000.00€
Upeņu iela, Purvciems, Rīga,
56700.00€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
79000.00€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
40000.00€
Pūces iela, Purvciems, Rīga,
85000.00€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
118338.00€
Briežu iela, Mīlgrāvis, Rīga,
41600.00€
Viļānu iela, Centrs, Rīga,
26100.00€