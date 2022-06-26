Сейм за 207 тысяч евро приобрел три автомобиля и два электромобиля

Сейму Латвии закупил три легковых автомобиля большого класса и два электромобиля на общую сумму 207 719 евро (без налога на добавленную стоимость). Об этом сообщается на сайте Бюро по надзору за закупками, информирует агентство LETA.

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В тендере на закупку трех легковых автомобилей большого класса Сейм получил две заявки, сообщает Бюро по надзору за закупками. В качестве поставщика была выбрана компания SIA Amserv Motors, сумма сделки составила 123 719 евро.

В тендере закупок на поставку двух электромобилей Сейм получил три предложения. Для доставки электромобилей парламент выбрал компанию SIA Verte Auto, у которой будут приобретены два электромобиля на общую сумму 84 000 евро.

Согласно информации на портале Firmas.lv, фирма SIA Amserv Motors зарегистрирована в 2004 году, ее основной капитал составляет 481 740 евро. В 2021 году оборот компании достиг 40 548 943 евро, а прибылб составила 1 487 216 евро.

Фирма SIA Verte Auto основана в 2017 году, его уставный капитал 3000 евро. В прошлом году оборот компании составил 15 597 045 евро, при этом 2021 год она закончила с убытком в размере 367 085 евро.