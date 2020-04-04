Сейм запланировал покупку цветочных композиций на 20 000 евро

Администрация Сейма объявила конкурс на закупку цветочных композиций: общая сумма договора обозначена как 19 999 евро. Эту информацию агентство LETA получило из электронной системы закупок.

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Сейм планирует закупку цветов для событий и мероприятий государственного и международного значения, а также для официальных событий и мероприятий местного значения. Конкурс объявлен 3 апреля и продлится до 17 апреля. Оппозиционная фракция Союза зеленых и крестьян выразила непонимание такой покупки и призвала руководство парламента в чрезвычайной ситуации "отказаться от ненужных трат".

Председатель фракции СЗК Улдис Аугулис выразил мнение, что в ситуации, когда многие отрасли в стране нуждаются в государственной поддержке, недопустимо, когда бюджетные деньги тратятся на неважные цели.

"Средства, которые Сейм вознамерился потратить на цветочные композиции, лучше было бы перенаправить, например, на покупку компьютеров для школьников, у которых сейчас возникают трудности с учебой онлайн", — указал Аугулис.