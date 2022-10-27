Сейм запретил баллотироваться в Европарламент Жданок, сохранение мандата Ушаковым зависит от судебного приговора

Сейм в окончательном чтении внес поправки в Закон "О выборах в Европарламент", предусматривающие, что депутатами Европарламента не могут быть лица, осужденные за преступные деяния, а также лица, которые после 13 января 1991 года продолжали деятельность в Коммунистической партии СССР или Латвии.

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Поправки были утверждены на последнем заседании 13-го Сейма. Инициатор поправок — премьерское "Новое Единство", утверждавшее, что в отношении депутатов Европарламента такое же правовое регулирование, как и в отношении депутатов Сейма, совершивших преступное деяние. Сейчас законопроект предусматривает, что мандат депутата Европарламанта не может иметь человек, признанный виновным лишь по установленным категориям уголовных преступлений — тяжким и особо тяжким.

Запрет быть депутатом Европарламента лицам, осужденным за преступное деяние (такая формулировка теперь используется в законе), может быть распространен на действующего депутата Европарламента Нила Ушакова ("Согласие", PES). В ноябре в суде будет продолжено рассмотрение уголовного дела против Ушакова о якобы имевшей место незаконной установке прослушивающего устройства в кабинета еще мэра Риги. Утвержденные Сеймом поправки фактически предусматривают, что, если действующий депутат будет признан виновным, то он теряет мандат, и его место в Европарламенте занимает следующий кандидат (в случае "Согласия" — это Регина Лочмеле). Впрочем, можно предположить, что процесса отзыва затянется даже в случае вынесения обвинительного приговора — возможны апелляции.

В кулуарах говорят о том, что новая редакция закона якобы наносит упредительный удар по возможным политическим амбициям экс-мэра Вентспилсе Айвара Лембергса. В феврале 2021 года Лембергс был признан виновным во взяточничестве, подделке документов, отмывании денег, служебном подлоге, несанкционированном участии в сделках с недвижимостью, а также даче заведомо ложных показаний. Лембергс подал апелляцию. Теоретически, если Лембергс бы избрался в Европарламент, то в случае окончательного обвинительного приговора, он бы также потерял мандат.

В свою очередь, Национальное объединение настояло на внесении в закон поправки, которая закроет возможность еще раз баллотироваться в Европарламент Татьяне Жданок (Русский союз Латвии). Напомним, что Жданок неизменно избирается депутатом Европарламента c 2004 года, но не имеет права баллотироваться в Сейм. По инициативе Нацобъединения в Закон "О выборах в Европарламент" внесена норма, что в Европарламент не могут избираться лица, которые после 13 января 1991 года состояли в Коммунистической партии.