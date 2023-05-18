Сейм запретил с октября торговать ароматизированными нагреваемыми табачными продуктами

В четверг, 18 мая, в окончательном чтении Сейм принял поправки, которые устанавливают ограничение на выпуск на рынок ароматизированных нагреваемых табачных продуктов, сообщили порталу Delfi в Сейме. Таким образом парламент выполнил требование Еврокомиссии.

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С 20 мая 2020 года на рынке Европейского союза уже введен запрет на табачные изделия — сигареты и самокрутки, у которых есть характерный аромат и объем продажи которых в соответствующей группе товаров превышает 3% и более.

Новые поправки, внесенные Сеймом в законодательство, устанавливают ограничение характерного аромата также и для нагреваемых табачных изделий.

Новые ограничения не распространяются на так называемые вейпы.

Как указано в аннотации законопроекта, характерный аромат — это отчетливый запах или вкус, отличный от запаха и вкуса табака, который обусловлен добавкой или комбинацией добавок, таких как фрукты, специи, травы, спирт, конфеты, ментол или ваниль, и которые ощущаются до или во время использования табачного продукта.

Ряд исследований свидетельствует о том, что табачные и никотиновые изделия, в которые добавляются ароматизаторы вызывают интерес некурящих, особенно молодежи. Это приводит к тому, что молодые люди пробуют или начинают курить, говорится в аннотации к законопроекту.

Одновременно законопроект дает определение, что такоет нагреваемое табачное изделие. Это табачное изделие, которое употребляют, используя процесс нагревания, вызывающий эмиссию выделений, которые содержат никотин и другие химические вещества, вдыхаемые потребителем. Это может быть бездымное табачное изделие или табачное изделие для курения.

В Латвии распространенными изделиями из нагреваемого табака являются Iqos производства Phillip Morris, а также изделия производства Ismod.

Указанные требования об установлении запрета на использования характерного аромата для нагреваемых табачных изделий вступят в силу одновременно во всех государствах-членах Европейского Союза и будут распространяться на всех производителей, дистрибьюторов и торговцев.

Нормы, включенные в закон, вступят в силу 23 октября текущего года.