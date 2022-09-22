Сейм запретил выращивать пушных зверей только ради меха

В четверг, 22 сентября, Сейм Латвии в окончательном чтении поддержал поправки к Закону о защите животных, которые предусматривают запрет на разведение пушных зверей только ради добычи меха. За поправки проголосовали 70 депутатов, против были трое.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Уже сообщалось, что с утра у Сейма собрались протестующие, которые призывали депутатов принять поправки.

В пресс службе Сейма отметили, что в аннотации к законопроекту говорится о том, что разведение и убийство животных ради меха — неэтичный, жестокий и исчезающий вид бизнеса. В аннотации также содержится ссылка на опрос, который показал, что 63% жителей Латвии не поддерживают разведение и забой животных для добычи меха.

Поправки, которые поддержала комиссия, с 1 января 2028 года предусматривают запрет на разведение и содержание сельскохозяйственных животных, если единственная или основная цель их разведения или содержания — добыча меха.