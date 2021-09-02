Сейм ждет от правительства предложений по мерам ограничения Covid-19
Foto: Saeimas administrācija

Фракции Сейма будут до 23 сентября ждать от правительства предложений о мерах по сокращению распространения Covid-19, сообщила спикер Сейма Инара Мурниеце.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Мнения юристов разделились, но, с одной стороны, нормы действующего закона об управлении распространением Сovid-19 дают правительству право решать вопросы для ограничения пандемии. Об этом сегодня говорили руководители парламентских фракций с секретарем премьер-министра Эвикой Силиней и юридическим бюро Сейма.

В свою очередь, нет смысла продолжать рассматривать так называемый законопроект о вакцинации, поскольку оппозиция Сейма выразила намерение приостановить его принятие как минимум на два месяца для сбора подписей, отметила Мурниеце. Следовательно, его нормы не могут вступить в силу вовремя, поэтому законопроект отложен.

Политик отметила, что после 23 сентября коалиция и оппозиция могли бы вместе обсудить предложения правительства. Она выразила благодарность правительственным и оппозиционным партиям, которые объединились для поиска решений. Разногласия по поводу того, какими должны быть решения, возникают не только между коалицией и оппозицией, но и внутри партий.

Силиня отметила, что необходим юридический анализ, и правительство должно оценить, необходимы ли еще нормы для ограничения пандемии и какие именно.

Спикер добавила, что перед тем, как направить в Сейм предложения по решению проблемы, Кабинет министров должен углубиться и проанализировать ситуацию, поскольку в подаваемых законопроектах было много неясного.

Как сообщалось, после встречи лидеров фракций с президентом Эгилом Левитсом было принято решение отложить рассмотрение законопроекта о требовании прививаться от Covid-19 лицам, работающим в определенных отраслях.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA

Tags

Коронавирус Инара Мурниеце Кабинет министров Сейм Сейма Эгил Левитс
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Группа Carnival Youth приглашает на дружественный природе отдых у воды
В Рижском порту началась погрузка зерновых нового урожая
Как уже сегодня подготовиться к рынку труда будущего
Запущена инициатива "За чистые реки!", чтобы улучшить речную экосистему Латвии
История Арманда: смена профессии дала материальную стабильность
Снова в школу!
История Ольги: смена профессии позволила вернуться к работе по призванию