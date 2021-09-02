Сейм ждет от правительства предложений по мерам ограничения Covid-19

Фракции Сейма будут до 23 сентября ждать от правительства предложений о мерах по сокращению распространения Covid-19, сообщила спикер Сейма Инара Мурниеце.

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Мнения юристов разделились, но, с одной стороны, нормы действующего закона об управлении распространением Сovid-19 дают правительству право решать вопросы для ограничения пандемии. Об этом сегодня говорили руководители парламентских фракций с секретарем премьер-министра Эвикой Силиней и юридическим бюро Сейма.

В свою очередь, нет смысла продолжать рассматривать так называемый законопроект о вакцинации, поскольку оппозиция Сейма выразила намерение приостановить его принятие как минимум на два месяца для сбора подписей, отметила Мурниеце. Следовательно, его нормы не могут вступить в силу вовремя, поэтому законопроект отложен.

Политик отметила, что после 23 сентября коалиция и оппозиция могли бы вместе обсудить предложения правительства. Она выразила благодарность правительственным и оппозиционным партиям, которые объединились для поиска решений. Разногласия по поводу того, какими должны быть решения, возникают не только между коалицией и оппозицией, но и внутри партий.

Силиня отметила, что необходим юридический анализ, и правительство должно оценить, необходимы ли еще нормы для ограничения пандемии и какие именно.

Спикер добавила, что перед тем, как направить в Сейм предложения по решению проблемы, Кабинет министров должен углубиться и проанализировать ситуацию, поскольку в подаваемых законопроектах было много неясного.

Как сообщалось, после встречи лидеров фракций с президентом Эгилом Левитсом было принято решение отложить рассмотрение законопроекта о требовании прививаться от Covid-19 лицам, работающим в определенных отраслях.