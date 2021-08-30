Сейму грозит перестройка. В реконструкцию здания парламента планируют вложить 34 млн евро

В реставрацию и перестройку главного здания Сейма до 2027 года планируется вложить 34 млн евро, свидетельствует информация Министерства финансов.

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Министерство финансов внесло на рассмотрение правительства проект решения о перераспределении бюджетных средств, чтобы уже в этом году можно было подготовиться к реконструкции здания Сейма, которую планируется завершить в 2027 году.

Президиум Сейма принял решение провести комплексную реконструкцию, реставрацию и оснащения здания Сейма на улице Екаба 11 в Риге. Поэтому правительству нужнот принять решение о передаче этого имущества Министерству финансов. ГАО Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ). В августе этого года Комиссия по оценке имущества VNĪ решила концептуально поддержала проект перенятия здания Сейма.

Из информации Минфина следует, что в 2022 году планируется разработать технический проект строительных работ и провести предпроектные исследования. Строительные работы в здания Сейма планируется начать в 2023 году. Планируется, что VNĪ обеспечит завершение работ по реконструкции и реставрации здания Сейма до 31 декабря 2027 года.

В бюджете Министерства финансов до 2027 года на реконструкцию и реставрацию здания Сейма планируется выделить 34 083 692 евро, включая НДС.

Предварительная смета предусматривает, что из этой суммы 29,54 млн евро будут направлены на строительные работы, 1,58 млн евро — на разработку проекта, 1,06 млн евро — на административные расходы и так далее.

Минфин отмечает, что в общие расходы включены расходы на сдачу здания Сейма в эксплуатаци. Однако в общую сумму не включены расходы на движимое имущество и оборудование, а также -на перенос работы парламента во временные помещения. В какие помещения могут переехать депутаты на время ремонта — пока неизвестно.

Здание Сейма — памятник архитектуры государственного значения, построенный для рыцарства Видземе в 1863-1867 годах по проекту архитектора, балтийского немца Робертса Пфлугса и первого латышского архитектора с академическим образованием Яниса Бауманиса. Здание несколько раз перестраивалось.