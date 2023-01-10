Сейму предстоит приостановить действие закона о репатриации граждан РФ с латышскими корнями

Кабинет министров принял решение направить на рассмотрение в Сейм законопроект о приостановке действия Закона "О репатриации" в целях ограничения гражданам России с латышскими и ливскими корнями возможности перебраться на постоянное место жительство в Латвию.

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Инициатор приостановки процесса репатриации — Министерство внутренних дел (МВД), возглавляемое Марисом Кучинскисом ("Объединенный список"). Инициативу на заседании правительства поддержал и министр иностранных дел Эдгар Ринкевич ("Новое Единство"). У других министров возражений не было, таким образом правящая коалиция сможет провести законопроект через Сейм, в котором контролирует большинство голосов.

Сейчас граждане РФ вместе с членами своих семей могут запросить статус репатрианта и постояннный вид на жительство согласно Репатриационному закону, вступившему в Латвии в силу 24 октября 1995 года. Целью принятия такого закона было создание основных условий и обеспечение гарантий, чтобы лица латышского и ливского происхождения могли переехать на постоянное место жительство в Латвию.

Во время пандемии Covid-19 и после объявления военной мобилизации в России количество запросов на репатриацию от граждан РФ возросло. В информационном докладе указывается, что уже приходилось сталкиваться с поддельными документами со стороны потенциальных репатриантов, а также, что проверка документов как таковая — процесс чрезвычайно сложный.

Глава МИД Эдгар Ринкевич отметил, что среди потенциальных репатриантов есть те, кто не имеет давно никаких связей с Латвией, не поддерживает контакты. То есть, получение статуса репатрианта не связано с желанием жить в Латвии. Речь идет скорее о получении возможности свободного передвижения по странам Шенгенского договора.

В то же время правительство отмечает, что возможности въезда и пребывания в Латвии лиц латышского (ливского) происхождения с гражданством РФ могла бы быть сохранена в Законе "Об иммиграции", предусматривающем выдачу временных видов на жительство сроком на пять лет. По истечении пяти лет, если лица подтвердят, что они переехали в Латвию (отсутствие в Латвии не должно этом случае превышать 10 месяцев в течение пяти лет) и выучили латышский язык на уровенье А2, им может быть выдан постоянный вид на жительство.