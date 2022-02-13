Сексолог: бесплатное порно следовало бы запретить

Увлечение просмотром порнографии приводит к различным расстройствам, лечением которых потом приходится заниматься сексологам. И особую тревогу у специалистов вызывает факт, что "кино для взрослых" находится в свободном доступе в интернете — и им увлекаются дети. Об этом в эфире программы "ТЧК" на Rus.LSM.lv заявил сексолог, сексопатолог и глава Латвийского общества врачей сексологов Артур Вавере.

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В Латвии чаще всего порнографию смотрят молодые люди и дети, живущие в Риге, заявила руководитель общественной организации Papardes zieds Ивета Келле.

"Они открыто об этом не говорят. Но когда задают вопросы, мы видим, что у них есть знания, которые они почерпнули из порнографических материалов. И если бы они это не смотрели — такой вопрос бы не возник. Например, когда 11-летний мальчик спрашивает, что такое анальный секс, возникает вопрос: откуда он об этом знает? Так что есть вопросы, которые показывают, что дети это видели", — сказала Ивета Келле.

При этом, судя по опросам родителей, почти все они знали, что их дети смотрели порно. И это волнует организацию Papardes zieds: родители думают, что их детям все знания по этому вопросу даст школа, а в школе полагают, что это слишком чувствительная тема, поэтому говорить о ней должны родители. В итоге дети идут за информацией интернет.

По словам сексолога и главы Латвийского общества врачей сексологов Артура Вавере, молодые люди увлекаются порнографией с 12-14 лет, а потом врачи видят результат. "Приходит человек в 25 лет. И выясняется, что он уже десять лет регулярно смотрит порнографию и мастурбирует. И потом во время полового контакта он не может возбудиться — у него недостаточное возбуждение от того, что происходит", — говорит Вавере.

Врач отметил, что есть пациенты, которые смотрят порно часами — и чем больше и дольше это происходит, тем сложнее им найти контент, который приведет их к достаточному возбуждению.

"Я сторонник того, чтобы запретить порнографию в интернете. Хотя бы не давать распространять ее бесплатно. Для подростков это самый легкий способ найти и получить материал", — считает сексолог.

Увлечение порнографией врач сравнил с наркотической зависимостью. Он отметил, что возбуждение возникает в голове, и подросток, который смотрит порно, получает сильный импульс. И с каждым разом ему нужен все более сильный импульс. "И когда он не может получить этот импульс при обычном контакте, возникают проблемы", — пояснил Артур Вавере, отметив, что у взрослых то же самое. "Это зависимость. У большинства людей это уже зависимость", — признает врач.