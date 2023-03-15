Сельские семейные врачи призывают президента не провозглашать закон о госбюджете
Foto: LETA

Латвийская ассоциация сельских семейных врачей (ЛАССВ) призывает президента Эгила Левитса не провозглашать закон о государственном бюджете на 2023 год, так как он ставит под угрозу здоровье населения, сообщил агентству LЕТА вице-президент ассоциации Айнис Дзалбс.

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Организация отмечает, что недостаточное финансирование первичной медицинской помощи в 2023 году, а также отсутствие государственной поддержки для семейных врачей ставит под угрозу доступность финансируемых государством услуг, существование практик семейных врачей и негативно влияет на качество предоставляемых услуг.

ЛАССВ также решила проинформировать ведущие международные и координирующие организации, участвующие в разработке принципов и политики в области здравоохранения, о критической нехватке кадров и финансирования в сфере первичной медицинской помощи. В настоящее время ассоциация готовит письма во Всемирную организацию здравоохранения, Организацию экономического сотрудничества и развития, Европейскую комиссию, Европейский форум первичной медицинской помощи (EFPC), Всемирную организацию семейных врачей (WONCA), Европейскую ассоциацию сельских семейных врачей (EURIPA), а также Ассоциацию латышских врачей и стоматологов с призывом повлиять на ответственных должностных лиц Латвии, чтобы повысить понимание Кабинетом министров ответственных действий при разработке политики доступного здравоохранения.

Дзалбс сообщил, что ассоциация поддерживает участие в забастовок и акциях, направленных на увеличение финансирования и человеческих ресурсов в здравоохранении, и готова сотрудничать с другими организациями медицинских работников и пациентов.

Ранее Дзалбс в программе Латвийского радио "В точке пересечения" заявил, что у семейных врачей нет ресурсов, чтобы справиться с наплывом пациентов и обеспечить им адекватную и качественную помощь. По его словам, первичная медицинская помощь в Латвии достигла момента, когда приходится все чаще задумываться о приоритетах, потому что семейные врачи больше не в состоянии предоставлять весь спектр услуг.

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