Семь кандидатов в депутаты 14-го Сейма занесены в картотеку КГБ
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Центр документирования последствий тоталитаризма Бюро по защите Сатверсме констатировал, что имена семи кандидатов в депутаты 14-го Сейма находятся в картотеке Комитета государственной безопасности (КГБ), сообщили агентству LETA в бюро.

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В целом центр проверил соответствие 1832 кандидатов требованиям закона.

В выборах Сейма не могут участвовать кандидаты, являющиеся штатными работниками служб безопасности, разведки или контрразведки других государств, а также лица, которые были штатными сотрудниками служб безопасности, разведки или контрразведки бывших СССР и Латвийской ССР.

В то же время закон не воспрещает баллотироваться на выборах лицам, которые сотрудничали со службами безопасности, разведки или контрразведки бывших СССР и Латвийской ССР как внештатные сотрудники, агенты, резиденты или владельцы конспиративных квартир, если они не являлись штатными сотрудниками этих служб.

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