Семь рижских отделений Latvijas pasts в торговых центрах возобновят работу по субботам

Семь рижских отделений Latvijas pasts в торговых центрах с 23 января возобновят работу по субботам, сообщили агентству LETA на предприятии.

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По субботам будут работать 3-е почтовое отделение в торговом центре Mols, 17-е почтовое отделение в торговом центре Domina, 20-е почтовое отделение в торговом центре Dole, 22-е почтовое отделение в торговом центре Alfa, 25-е почтовое отделение в торговом центре Spice, 33-е почтовое отделение в торговом центре Akropole и 50-е почтовое отделение в торговом центре Origo.

Как сообщалось, оборот Latvijas pasts за девять месяцев прошлого года составил 64,913 млн евро, что на 6,8% меньше, чем за соответствующий период годом ранее. Прибыль компании выросла в 6,2 раза — до 4,773 млн евро.