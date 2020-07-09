Семь российских военных кораблей были замечены возле границ Латвии

Вблизи границы Латвии в четверг были констатированы семь военных кораблей России, сообщает LETA.

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В эксклюзивной экономической зоне Латвии и в шести морских милях от латвийских территориальных вод были замечены корветы разных классов — "Советск", "Мытищи", "Ливень", "Пассат", "Дмитровград", "Чувашия" и "Серпухов".

Корвет — это небольшой военный корабль, предусмотренный для защиты побережья.

В июле это уже четвертый раз, когда российские военные корабли приблизились к границе Латвии. Национальные вооруженные силы регулярно мониторят активность соседнего государства. По их информации, оснований для беспокойства в данный момент нет.