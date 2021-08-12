Семь соискателей убежища в Муцениеки оказались больны Covid-19
Foto: F64

На данный момент в центре для соискателей убежища Муцениеки семь иностранцев болеют Covid-19, сообщает LETA со ссылкой на Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ, PMLP).

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Один из соискателей находится в больнице. Все недавно принятые мигранты находятся на карантине.

Управление отметило, что всем соискателям предлагают привиться от Covid-19. Этой возможностью уже воспользовались 20 человек.

PMLP сообщает, что ситуация в центре спокойная.

Как уже сообщалось, в Муцениеки размещены 384 человек, из них 105 — дети. Всего там могут находится до 400 человек.

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