Семье из пострадавшего от взрыва дома на ул. Мелнсила выплачено 1000 евро; всем предложили временное жилье

Не исключено, что жители пострадавшего от взрыва дома на улице Мелнсила смогут забрать свои личные вещи в следующие выходные, сообщил сегодня на пресс-конференции председатель комитета по вопросам жилья и окружающей среды Рижской думы Эдмунд Цепуритис.

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Он добавил, что жители дома информированы о помощи, которую предлагает самоуправление. В настоящее время известно, что одной семье выплачено кризисное пособие в размере 1000 евро. Поступило еще одно заявление на получение такого пособия.

Как пояснил Цепуритис, с предоставлением жилья самоуправление может предложить краткосрочную и долгосрочную поддержку. Ни один из жильцов пострадавшего дома не захотел получать краткосрочную поддержку в виде временного жилья.

Долгосрочная поддержка подразумевает средства на ремонт поврежденного жилья, если здание будет признано безопасным и подлежащим ремонту.

Самоуправление также может предложить людям долгосрочную аренду жилья в принадлежащем ему здании.

Как сообщалось, в ночь на 31 декабря в трехэтажном жилом доме в Риге на улице Мелнсила, 2 произошел взрыв, а после взрыва возник пожар. В аварии пострадали шесть человек, один погиб, пятеро были эвакуированы.

Жильцы не могут вернуться в здание, поврежденное взрывом, так как треть здания обрушилась.