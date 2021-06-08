Семье рижан, у которых родилась тройня, выплатят пособие 8 538 евро

Семье рижан Елене и Виктору Львовым, у которых 1 июня родились тройняшки, будет выплачено единовременное пособие в размере 8 538 евро, постановил Кабинет министров во вторник.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как сообщил представитель Министерства благосостояния Эгил Зариньш, с 1993 года семьям, в которых родились тройни, предоставляется единовременное социальное пособие. Оно предназначено для материальной поддержки семей, поскольку одновременный уход за тремя детьми влечет за собой значительно более высокие дополнительные расходы.

Министр благосостояния Гатис Эглитис пожелал родителям терпения и энергии, а также чтобы дети доставляли много хороших эмоций и удовлетворения. "Пусть мальчишки вырастут здоровыми, сильными, станут хорошими и счастливыми людьми. Для родителей это, конечно, тройная радость, но и тройные расходы. Поэтому предоставленное пособие будет для них очень полезным", — сказал министр.

В этом году Львовы — первая семья, в которой родилась тройня. Все новорожденные — мальчики. В 2013 году пособие за рождение тройни выплачивалось одной семье, в 2014 году — пяти, в 2015 году — трем, в 2016 году — двум, в 2017 году — двум, в 2018 году — четырем, в 2019 году — одной, в 2020 году — одной семье.