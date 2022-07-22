Семье женщины, умершей после вакцинации от Covid-19, могут выплатить 142 290 евро

Государственное агентство лекарств (ZVA) углубленно рассматривает заявку на получение максимальной компенсации в связи с побочными эффектами от вакцинации от коронавируса – 142 290 евро. Эм этом сообщает Латвийское телевидение.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По правилам Кабинета министров, близким умершего после вакцинации человека полагается максимальная компенсация, и ожидается, что ее выплатят.

Агентство лекарств подтвердило, что дело касается наиболее известного случая смерти женщины 55–60 лет через семь дней после введения вакцины Astra Zeneca.

На данный момент это случай, когда ZVA не видит причин для отказа в компенсации. Родственникам полагается максимальная установленная сумма — 142 290 евро.

"Да, мы определенно можем сказать, что один случай с вакциной Astra Zeneca имеет прямую причинно-следственную связь. Да. Это был случай смерти. Этот случай находится на стадии углубленной оценки и движется в так называемом положительном направлении", — сказал заместитель директора ZVA Сергей Акулич.

В описании этого лекарства упоминается конкретный побочный эффект, но это очень редкое и фатальное осложнение, когда одновременно образуются тромбы или сгустки крови и в то же время снижается количество тромбоцитов в крови, объяснил доцент Карлис Трушинскис.

Всего в Госагентство лекарств поступило 43 заявки на выплату компенсаций в связи с побочными эффектами вакцинации от Covid-19. В 28 случаях заявки отклонены. Чаще всего отказ рассматривать заявку связан с тем, что заявители не учли все формальности, или конкретного побочного эффекта нет в списке побочных эффектов данного лекарства. Агентство лекарств еще оценивает остальные 15 заявок.

ZVA сейчас также углубленно расследует еще два случая, в которых была подтверждена причинно-следственная связь между вакциной и побочными эффектами, включая миокардит — воспаление сердечной мышцы.

Cпециалисты оценивают, насколько длительным был ущерб и насколько он значителен, так как от этого зависит сумма компенсации. По правилам компенсация выплачивается только при длительном течении побочных эффектов. Специалисты по медицинскому праву называют это абсурдом.

Правительство утвердило систему компенсаций побочных эффектов, вызванных вакцинами против Covid-19 в мае 2022 года.