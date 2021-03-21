Семейная фирма мэра в Озолниеках выиграла конкурс на асфальтирование улицы за 300 тыс. евро
Foto: LETA

В Озолниеках в конкурсе на перестройку старой дороги за 300 тыс. евро выиграла фирма, принадлежащая семье мэра города. Об этом сообщает программа "Ничего личного" (Nekā personīga) телеканала TV3.

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Конкурс на асфальтирование дороги протяженностью 1,2 км (участок улицы Упес, где нет жилых домов) был объявлен в ноябре 2020 года. Заявки подали шесть фирм, четыре претендента предложили цену в пределах 285 - 300 тыс. евро.

Самую низкую цену предложили две фирмы. Строительная фирма Igate из Елгавы готова была заасфальтировать дорогу за 243 994 тыс. евро (без учета НДС). Но победила озолниекская фирма Dreamway, которая предложила цену всего на 68 евро ниже - 243 926 евро.

Фирма Dreamway занимается обслуживанием дорог в соседних краях, занималась этим и в Озолниеках. Оборот фирмы - 1,4 млн евро. Она принадлежит Инге Дамбите Озолине - супругу мэра Озолниеков Андриса Озолиньша.

Мэр самоуправления Андрис Озолиньш (Латвийская зеленая партия) признает, что сам учредил эту фирму.

По его словам, фирма участвует в открытых конкурсах и получает заказы. Он полагает, что в данной ситуации нет ничего необычного, потому что конкурс был открытым, контролировался Бюро по надзору за закупками. Мэр отметил, что не участвует в оценке предложений, поданных на конкурс.

В самоуправлении считают, что победа фирмы, связанной с руководителем местной думы, не создаст проблем. Самоуправление ранее работало с этой фирмой и осталось довольно результатами.

Строительные работы на улице Упес планируется начать в течение месяца, а завершить к октябрю.

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