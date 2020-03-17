Семейные врачи будут принимать только по записи даже в "острые" часы

Попасть в семейному врачу без записи во время действия режима чрезвычайной ситуации будет нельзя — даже в часы, которые предусмотрены для приема внезапно заболевших (akūtas stundаs). Об этом сообщает Национальная служба здоровья.

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Нужно будет созвониться с врачом и рассказать ему свои жалобы. Он примет решение о том, нужно ли больному идти в поликлинику. Если осмотр необходим, врач назначит время, когда пациент должен прийти.

С учетом чрезвычайной ситуации врачи имеют право перенести заранее запланированные профилактические проверки пациентов.

Национальная служба здоровья напоминает о необходимости знать своего семейного врача и иметь возможность с ним связаться. Информацию о своем семейном враче можно найти на сайте www.vmnvd.gov.lv в разделе Veselības aprūpes pakalpojumi ("Услуги медицинского ухода") либо на портале www.eveseliba.gov.lv, авторизовавшись в разделе Iedzīvotājs ("Житель"). Кроме того, можно сделать это по телефону, позвонив на бесплатный номер 80001234 с 8:30 до 17:00 с понедельника по четверг и с 8:30 до 15:00 в пятницу.