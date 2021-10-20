Семейные врачи должны связаться с пожилыми пациентами и пригласить их на вакцинацию

Семейные врачи до 7 ноября должны связаться с не вакцинированными от Covid-19 пациентами в возрасте старше 60 лет и пригласить их до 14 ноября начать вакцинацию, предусматривают утвержденные правительством поправки к распоряжению о чрезвычайной ситуации.

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Семейные врачи должны обеспечить вакцинацию пациентов в своей практике, направить в медучреждение, с которым они сотрудничают, а пациентов в возрасте старше 70 лет прививать по месту жительства.

Как сообщалось, с 21 октября до 15 ноября в стране введен жесткий локдаун в связи с резким ростом заболеваемости Covid-19. В этот период планируется увеличить охват вакцинацией населения Латвии, в том числе пожилых людей, которые являются группой риска.