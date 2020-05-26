Семейные врачи не хотят заниматься тестами на Covid-19

Только 22 семейных врача выразили желание брать у своих пациентов тест на заболевание Covid-19, который необходим перед плановым лечением, пишет Latvija avīze.

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Министерство здравоохранения и Национальная служба здравоохранения договорились, что тест на Covid-19 у своих пациентов семейные врачи смогут брать добровольно. Анализ должны сдавать все пациенты, которым необходима плановая операция или обследование с применением инвазивных методов.

Хотя семейным врачам будут платить за эту процедуру, только очень небольшая часть согласилась это делать. Руководитель Латвийской ассоциации семейных врачей Сармите Вейде считает, что инициативу министерства не следует поддерживать, а руководитель Ассоциации сельских семейных врачей Лига Козловска, напротив, уверена, что она реализуема. По словам Вейде, хотя врачи могут участвовать в этой инициативе добровольно, ассоциация видит высокие риски в том, что они будут брать анализы.

"Мы должны обеспечить лечение пациентов в своей практике. Если окажется, что кто-то, кому проводилось тестирование, заражен коронавирусом, практика будет закрыта, и на двухнедельный карантин должны будут отправиться весь ее персонал и пациенты, у которых был контакт с заболевшим", - пояснила Сармите Вейде.