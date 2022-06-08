Семейные врачи не поддерживают введение корзины основных медуслуг

Президент Латвийской ассоциации семейных врачей Сармите Вейде и глава Латвийской ассоциации сельских семейных врачей Лига Козловска в разговоре с агентством LETA указали, что не поддерживают введение корзины основных медицинских услуг.

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"Практики семейных врачей находятся в разных условиях - кто-то арендует помещения, кто-то работает "под договором" с поликлиникой, а у кого-то имеются свои помещения, кроме того, отличается состав персонала. Соответственно у каждого семейного врача возможности обеспечить конкретную услугу ограничены", - пояснила Вейде.

В качестве примера глава Ассоциации семейных врачей привела ситуацию с вакцинацией - несмотря на то, что она является одной из главных функций семейного врача, чать семейных врачей вакцинацию от Covid-19 не могли обеспечить из-за нехватки помещений и персонала. Часть арендует помещения в поликлинике, а вакцинация проходит только в процедурных кабинетах. Плюс 30% семейных врачей работает только с одним помощником.

Вейде считает, что необходим подход, который фокусируется на пациенте - нужно индивидуально оценивать потребности каждого человека, факторы риска и оказывать необходимую конкретному человеку помощь, а не предлагать всем подряд по возможности широкий спектр услуг, работая таким образом не на качество, а количество.

Заключая договор с Национальной службой здравоохранения, практики обязуются оказывать основные медуслуги, указанные в нормативных актах. В случае внесения изменений необходимо договариваться о порядке оказания услуг и их оплате , чтобы выяснить, может ли конкретная практика их обеспечить.

Глава Ассоциации сельских семейных врачей Лига Козловска согласна, что введение корзины основных услуг - это неверный подход. Кроме того, она считает, что нельзя вводить в качестве основной зарплаты медиков среднюю заработную плату по стране, так как правительство выдвинуло цель повысить оплату труда медиков согласно европейским стандартам - а это, по крайней мере, две средние зарплаты.

В обеих ассоциациях считают, что вопросы введения корзины основных медуслуг необходимо обсудить с экспертами отрасли, но их не приглашали на такие дискуссии.

Как сообщалось, для того чтобы пациенты могли получать качественные медицинские услуги, необходимо установить корзину основных медуслуг в практиках семейных врачей. Об этом заявил парламентский секретарь Министерства здравоохранения Илмарс Дуритис во время дискуссии о доступности медицины в Латвии. В свою очередь политик Ингрида Цирцене отметила, что семейный врач должен стать центральной фигурой в системе здравоохранения. За выполнение основных обязанностей она предложила установить для семейных врачей среднюю зарплату по стране, например, 1500 - 1600 евро. В свою очередь доплаты медики могли бы получать за оказание дополнительных услуг.