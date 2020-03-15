Семейные врачи обеспокоены, что новый порядок назначения медикаментов навредит пациентам

С 1 апреля в рецептах на компенсируемые государством медикаменты будет указано только активное вещество, а не коммерческое название лекарства. Ассоциация семейных врачей обеспокоена, что от этого может пострадать качество лечения пациентов, сообщает LETA.

В пятницу прошло собрание Ассоциации семейных врачей, представителей Министерства здравоохранения, Государственного агентства лекарств и Центра по профилактике и контролю заболеваний. После заседания президент Ассоциации семейных врачей Сармите Вейде указала - врачи опасаются, что новый порядок негативно повлияет на здоровье пациентов. Например, что пациентам с правильно подобранной терапией придется менять подход лечения.

Вейде объяснила, что для некоторых пациентов дешевые медикаменты не дают нужного эффекта. Если новый порядок вынудит производителей оригинальных препаратов покинуть рынок, то некоторые пациенты останутся без эффективного лечения.

В свою очередь, представитель Государственного агентства лекарств Дита Окмане указала, что у врачей по-прежнему в 30% случаев будет возможность выписать пациентам рецепты с коммерческими названиями. Она отметила, что этот процент намного выше, чем в других европейских странах с похожей системой. Чтобы выписать коммерческое название, врач должен указать причину, почему для лечения этого пациента нужен конкретный препарат.

В Государственном агентстве лекарств считают, что от нового порядка выиграют все, особенно люди с низкими доходами. “Это требование позволит жителям в течение года сэкономить до 25 млн евро, снизив их взносы”, - сказала Окмане.