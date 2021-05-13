Семейные врачи: поставки вакцин от Covid-19 улучшились, но есть проблемы с ИТ-системами
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Поставки вакцин от Covid-19 улучшились, но остались проблемы с системами информационных технологий (ИТ), сообщила сегодня на заседании правительства представитель Латвийской ассоциации семейных врачей Илзе Скуя.

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Оценивая доступность вакцин от Covid-19, Скуя подчеркнула, что поставки вакцин улучшились и семейные врачи получают информацию о том, когда и какие вакцины от Covid-19 будут им доставлены.

В то же время она указала на проблемы с единой сетью вакцинации ViVaT, а также на эпизодически медленную работу системы электронного здравоохранения.

По словам Скуи, из-за недостатков ИТ-систем на семейных врачей ложится лишняя нагрузка и создается впечатление, что семейным врачам надо решать проблемы отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения.

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LETA

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