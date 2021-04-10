Семейные врачи считают направления на вакцинацию излишней бюрократической нагрузкой

Семейные врачи считают ненужным бюрократическим бременем выписывание направлений на вакцинацию от Covid-19 пожилым и хронически больным людям, заявила президент Латвийской ассоциации семейных врачей Сармите Вейде.

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Врачей обязывают выдавать направления несмотря на то, что у бюро вакцинации и Национальной службы здравоохранения имеются базы данных, в которых указаны все направления, диагнозы, выписки и даже рецепты, а также возраст людей.

"Для врачей выдача направлений — это бюрократическое бремя", — сказала Вейде, добавив, что врачи могут потратить это время на нуждающихся в помощи пациентов. Вейде призвала не препятствовать вакцинации пожилых людей, потому что для того, чтобы получить направление, они должны позвонить в практику семейного врача и дождаться направления, что не облегчает процесс вакцинации.

Врач добавил, что на этой неделе в системе электронного здравоохранения были серьезные сбои, которые не позволяли ей нормально функционировать.

Вейде также отметила, что пациентов семейных врачей направляют на прививку в центры вакцинации, но они не хотят туда идти. Президент Латвийской ассоциации семейных врачей допускает, что семейные врачи могли бы прививать пожилых и людей из групп риска, а в центрах можно вакцинировать людей без проблем со здоровьем.