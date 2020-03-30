Семейные врачи смогут направить пациентов с подозрением на Covid-19 на анализы

В дальнейшем семейный врачи смогут выписывать направления на анализы Covid-19 пациентам с респираторными заболеваниями, сообщила министр здравоохранения Илзе Винькеле (Развитие/За!).

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А также с понедельника на Covid-19 будут тестировать медиков, которые работают в нескольких медицинских учреждениях, интенсивной терапии и реанимации.

По мнению Винькеле, большим риском в распространении Covid-19 является миграция медиков между учреждениями здравоохранения. “Это делается, чтобы можно было заработать и залатать нехватку медиков”, - указала министр. Она считает, что эту ситуацию можно исправить только в долгосрочной перспективе при помощи денег.

Винькеле указала, что на прошлой неделе снизилось число желающих провериться на Covid-19. Если неделей ранее в сутки число тестов достигало 1089, то за прошедшие сутки это были 502 теста.

Как уже сообщалось, Covid-19 заболели несколько медиков. В их числе - два медика и хирург Резекненской больницы, онколог Больницы имени Страдиня, пять стоматологов, медсестра и шофёр Службы неотложной медицинской помощи.