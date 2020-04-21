Семейные врачи смогут направлять на тест на Covid-19 больше пациентов

Семейные врачи смогут направлять на бесплатное тестирование больше пациентов. Такое решение сегодня приняло правительство, сообщила на пресс-конференции министра здравоохранения Илзе Винькеле.

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Она напомнила: сейчас семейные врачи уже вправе отправляют на тест пациентов с подозрением на пневмонию, а также пациентов, входящих в группу риска и с симптомами острого ОРВИ. Круг тестируемых решено расширить за счет пациентов, у которых наблюдаются ухудшение здоровья, независимо от того, был ли человек в контакте с больным Covid-19.

Министр также призвала семейных врачей особое внимание обратить на людей с хроническими заболеваниями даже с тех случаях, когда нет резкого ухудшения здоровья. Цель — при помощи тестирования выявлять Covid-19 на ранних стадиях у пациентов с хроническими заболеваниями, в том числе с диабетом, сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями.

В случае, если семейный врач отказывается направить пациента на тестирование, министр просит обращаться в Национальную службу здоровья. Семейные врачи должны понять, что тест на Covid-19 не входит в программу квот, поэтому не может повлиять на практику конкретного медика.

Также Винькеле призвала пациентов самим проявлять активность, а семейных врачей быть проактивными, чтобы тестирование проводилось также в выходные дни. Это важно для равномерного тестирования населения.