Семейные врачи требуют четких критериев для введения ковид-ограничений

Пока нет ясности, какими и будут ли ограничения в Латвии, если заболеваемость Covid-19 продолжит расти, признали участники дискуссионной программы Krustpunktā на Latvijas Radio. В Министерстве здравоохранения настаивают, что ограничения пока не нужны, поскольку ковид-пациенты не создают нагрузку на систему здравоохранения, а о необходимости ограничений в будущем пока говорить рано, поскольку неясно, насколько распространится вирус, пишет rus.LSM.lv

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Руководительница Латвийской ассоциации семейных врачей Сармите Вейде признала, что она лично и остальная общественность хотели бы знать, каковы будут критерии, при которых будет известно, с какими ограничениями придется считаться.

"Чтобы общество могло подготовиться. Например, если кумулятивный показатель заболеваемости составляет 500 человек и поднимается в течение недели, что мы тогда делаем? Пока мы не знаем. Для общества было бы более приемлемым, если бы оно видело конкретные показатели и меры, которые в этом случае будут реализованы", — считает Вейде.

Новые критерии должны быть определены уже сейчас, считает представитель Латвийской ассоциации семейных врачей Рейнис Силиньш. Пока семейные врачи работают согласно изданным весной указаниям, но не уверены, соответствуют ли они текущей ситуации.

"Мы все немного можем интерпретировать в своих практиках, как мы воспринимаем ковид и что в этой ситуации будем делать. Новые, конкретные решения… Нам действительно было бы проще планировать работу, а обществу — понять ситуацию в целом и ее опасность", — сказал Силиньш.

В середине июля правительство утвердило стратегию борьбы с Covid-19 на осень, где рассмотрены три возможных сценария распространения инфекции и действия в этой связи, отметила директор Департамента медицинского ухода Министерства здравоохранения Санита Янка.

При нынешних темпах распространения Covid-19 не планируется вводить ограничения, поскольку не увеличивается загрузка больниц, сказала Янка, отметив, что пока неизвестно, какой из этих сценариев реализуется осенью и понадобятся ли ограничения в принципе.

"Надо смотреть в целом. Это — природа вируса, это — распространение, это — мощность системы здравоохранения, это — количество вызовов Службы неотложной медицинской помощи, а это — прирост числа пациентов в стационарах. Наши эпидемиологи совместно с Европейским центром профилактики и контроля заболеваний следят за этими показателями каждый день.

И каждый день обдумывается, нужно или нет применять ограничения", — заявила Санита Янка.

Глава Ассоциации семейных врачей согласилась, что критерии нельзя установить, руководствуясь лишь одним показателем, но заявила, что "хотела бы видеть конкретные цифры, при которых мы что-то делаем, чтобы ограничить распространение заболеваемости".

"Сегодня подход: увидим, что будет, а там уже посмотрим… Понимаете, это создает неуверенность не только в обществе, но и врачи не знают, как поступать. Приходят пациенты, спрашивают: "Доктор, такая заболеваемость, что делать?". Думаю, если бы был план с определенными критериями, мы бы знали, при каких цифрах, например, мы возобновляем ношение масок в общественном транспорте или вводим другие ограничения", — сказала Сармите Вейде.

Накануне лектор Рижского университета Страдиня Иева Бикава допустила, что в очень скором времени ношение масок вновь станет обязательным. В то же время она признала, что в предвыборное время политики не будут устанавливать жесткие ограничения.