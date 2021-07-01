Семейных агрессоров с 1 июля обязали посещать "исправительные" курсы

Проходить обязательные курсы по снижению насильственных проявлений в своем поведении впредь обязаны будут все абьюзеры, кому это назначит суд, сообщает rus.LSM.lv. Такая мера призвана снизить уровень домашнего насилия в Латвии.

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До сих пор люди, уличенные правоохранительными органами в насилии по отношению к близким, могли пройти такие курсы только в добровольном порядке, рассказала директор департамента Минюста по гражданскому праву Дагния Пальчевска. Теперь суд может обязать агрессора пройти курсы.

"В случае, если персона не выполнит эту обязанность, можно будет применить уголовную ответственность", — указала Пальчевска.

Пойти на такой шаг политиков побудили призывы, прозвучавшие в прошлом году в ходе благотворительного марафона "Дай пять!", ежегодно проводимого общественными масс-медиа. Жертвы насилия тогда воспользовались помощью еще до завершения благотворительного марафона.

На курсы управления гневом будут посылать в тех случаях семейного насилия, когда суд выдает охранный ордер (призванный дать пострадавшим временную защиту от агрессора, а его побудить задуматься в изоляции от семьи о своем поведении). Такое решение Сейма с признательностью оценивают и психологи, работающие с жертвами семейного насилия — они указали, что и в принудительном порядке можно добиться благоприятного результата.