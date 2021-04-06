Семейных насильников принудительно отправят на курсы перевоспитания

Курсы по уменьшению агрессивного поведения для виновных в семейном насилии теперь будут обязательны в том случае, если суд принял решение о временной защите от насилия. Психологи одобряют это решение Сейма, пишет портал Lsm.lv.

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Клинический психолог Гинта Радионова сначала работала с жертвами насилия, а три с лишним года назад стала работать и с агрессорами. Она считает, что агрессивное поведение можно изменить, а тому, кто не справляется со своей агрессией, часто самому нужна помощь психолога.

"Жизненные сценарии копируются из поколения в поколение. Дедушка бил отца, скорее всего, и отец так будет воспитывать ребенка. Чтобы прервать эту цепочку, чтобы уменьшить количество насилия, нужно оказать этим людям помощь", — убеждена она.

Сейчас курсы по коррекции насильственного поведения — добровольный выбор. По словам Радионовой, ко многим из тех, кому они были бы очень нужны, не имеют доступа ни социальные службы, ни психологи, потому что часть пострадавших продолжает совместную жизнь с агрессором, и цикл насилия продолжается.

Это решение — долгожданное событие, считает Сандра Фреймане, которая в 2015 году организовала курсы реабилитации для людей, которые в отношениях практиковали насилие.

Сначала были разговоры о том, что такие курсы семейный насильник должен оплачивать сам, как и курсы для водителей, пойманных пьяными за рулем, однако депутаты в итоге решили, что большую часть будет оплачивать государство, а виновный должен доплачивать незначительную сумму, если посещает курсы в течение шести месяцев. Если он этого не делает, к нему можно будет применить уголовную ответственность.

"Каждый платеж, который как-то сказывается на семье, в которой есть абьюзивные отношения, может еще больше эскалировать ситуацию", — считает директор Департамента по правам человека Министерства юстиции Дагния Палчевска.

В прошлом году было принято 939 решений о временной защите от насилия. Примерно в 800 случаях суд может принять решение о необходимости посещения курсов по уменьшению агрессии. В этом году, предположительно, их смогут пройти 300 человек. Каждый отправленный на перевоспитание обойдется государству в 400 евро.