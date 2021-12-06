Семейный врач: детей с хроническими заболеваниями нужно будет вакцинировать в первую очередь

С объявлением Государственного совета по иммунизации о том, что дети в возрасте от 5 до 11 лет могут привиться от Covid-19, интерес родителей к вакцинации вырос. Об этом в интервью TV24 заявила президент Латвийской ассоциации сельских семейных врачей Лига Козловска.

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"Интерес на самом деле есть и он большой. Особенно в тех семьях, где много детей и возможные контакты, которые связаны с различными вирусными инфекциям, больше", — отметила Козловска, у которой есть своя врачебная практика в Балви.

По словам медика, в первую очередь вакцинация необходима детям с хроническими заболеваниями, например, астматикам.

"Одной из самых распространенных болезней в этом возрасте является бронхиальная астма. Могут быть очень разные аутоиммунные заболевания, например, ревматоидный артрит и ювенильный артрит, из-за которых необходимо укреплять иммунитет к Covid-19. Эти дети точно будут первыми в списках", — указала Козловска.

Врач также подтвердила, что у детей не наблюдается серьезных побочных эффектов после прививки.

"У большинства детей побочные эффекты такие же, как и у взрослых — температура, боль в плече, иногда головная боль. Особых различий нет. Если мы говорим о других прививках, которые входят в государственный календарь вакцинации, на самом деле побочные эффекты могут быть очень похожи. В своей практике я эти побочные эффекты часто не наблюдаю. И если болит плечо или поднялась температура — все происходит, создается иммунитет и поэтому не стоит беспокоится", — подчеркнула Козловска.

Как сообщалось ранее, Госсовет по иммунизации поддержал сегодня вакцинацию от Covid-19 детей от 5 до 11 лет. При этом было подчеркнуто, что до сих пор важнейшим аспектом остается вакцинация пожилых людей и лиц из группы риска.

Европейское агентство лекарственных средств зарегистрировало вакцину Pfizer/BioNTech для вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет. Это было сделано на основании оценки данных исследования, которые показали, что преимущества вакцинации против Covid-19 для этой группы населения перевешивают риски. В исследовании приняли участие 3082 ребенка.

Планируется, что детские вакцины в Латвии могут быть доступны в конце декабря, вакцинацию первой дозой можно будет начать в конце месяца или в начале января, и этого уже будет достаточно для возникновения первого иммунного ответа.