Семейный врач подорожает для многих жителей Латвии

Пациентские взносы на многие медицинские услуги в этом году округлятся — в сторону увеличения или уменьшения. Так, за визит к семейному врачу часть жителям Латвии придется платить 2 евро вместо нынешних 1,42, а взнос за консультации специалистов, наоборот, немного уменьшится, сообщает агентство LETA со ссылкой на поправки Минздрава к порядку организации и оплаты услуг здравоохранения.

Министерство считает, что новые расчеты стоимости услуг — более удобны. Платить 2 евро за посещение семейного врача будут люди до 65 лет, а для более пожилых пациентов взнос уменьшится до 1 евро. С 1,42 евро до 2 евро вырастет плата за электрокардиограмму, с 2,85 до 3 евро — за рентген. Плата за визит к врачу-специалисту снизится с 4,27 евро до 4 евро.

Платежи, составляющие 7,11 евро, будут округлены до 7 евро. Плата за день, проведенный в стационаре, станет немного ниже: вместо 7,11 евро — 7 евро. Таким же сделают пациентский взнос на получение химиотерапии, почечной заместительной терапии и других услуг. За компьютерную томографию нужно будет платить 14 евро вместо прежних 14,23 евро. Проведение магнитно-резонансной томографии (МРТ) подешевеет с 28,46 до 28 евро.