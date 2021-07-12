Семейный врач: практикам семейных врачей не хватает ресурсов, чтобы расширить охват вакцинации
Foto: F64

Практикам семейных врачей не хватает ресурсов, чтобы обеспечить успешную вакцинацию от Covid-19, в эфире Латвийского телевидения сообщил семейный врач Айнис Дзалбс.

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Врач привел в пример зарубежный опыт, где у семейного врача, как и в Латвии, может быть около полутора тысяч пациентов, но в его практике обычно работает больше медсестер — трое, четверо или даже пятеро. Дзалбс сообщил, что сейчас идут переговоры с Министерством здравоохранения. Он допустил, что это не только вопрос финансирования, но и политического видения развития семейной медицины.

Дзалбс позитивно оценивает выездную вакцинацию на ярмарках, но отмечает, что пациенты больше всего доверяют своему семейному врачу и медсестрам, поэтому у практик семейных врачей важная роль в увеличении охвата вакцинации.

Говоря о людях, которые отказываются прививаться, Дзалбс сообщил, что согласно европейским исследованиям, это люди, которые много времени проводят в социальных сетях, имеют финансовые проблемы и подвержены социальным рискам. Кроме того, пандемия выявила слабые звенья общества, например, пробелы в образовании. Люди не понимают, что такое вирус, что он может сделать, как работают вакцины.

Дзалбс отметил, что до сих пор есть люди, которые не верят в существование Covid-19, так как ни разу не видели переболевшего этим заболеванием. Он указал, что при такой логике то же самое можно сказать о ВИЧ и сексуально трансмиссивных заболеваниях. Врач призвал скептиков довериться профессионалам, которые годами успешно решали их проблемы со здоровьем.

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