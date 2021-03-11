Семейный врач, возможно, принимал пациентов, будучи больным Сovid-19: трое заразились

В январе валмиерский семейный врач Юрис Яковинс принимал пациентов, хотя у него были симптомы заболевания Covid-19. Позже заболевание было выявлено у трех его пациентов. При этом Инспекция здравоохранения не нашла доказательств того, что врач очно работал больным, написал в Twitter министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

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По словам министра, из шести тысяч пациентов доктора Яковинса тест на Covid-19 сдали около 170 человек, и у троих результат был положительным.

Kā beidzās stāsts ar Valmieras ģimenes ārstu Juri Jakovinu? No viņa 170+ pacientiem, kas veica testu, trijiem tas bija pozitīvs. Veselības inspekcija neesot guvusi pierādījumus tam, ka ārsts klātienē būtu strādājis slims. SPKC un Valsts policija ir veikušas informācijas apmaiņu — Daniels Pavluts (@pavluts) March 11, 2021

Ранее сообщалось, что семейный врач Юрис Яковинс принимал пациентов, хотя у его самого были характерные для Covid-19 симптомы. Позже наличие заболевание у доктора подтвердилось, а сам он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Яковинс является семейным врачом с самым большим в Латвии зарегистрированным числом пациентов — 5645 взрослых и 650 детей.

В 2013 году Яковинс получил награду "Врач года". В 2017 был избран в Валмиерскую думу от списка Союза "зеленых" и крестьян, получив более 2200 голосов жителей.

Согласно декларации должностного лица, которую Яковинс подал в Службу госдоходов, его заработок в 2019 году составил 25 770 евро. Эту сумму составляет его зарплата врача, а также гонорары от предприятий Servier Latvia и KRKA Latvija.

Яковинсу принадлежит пять объектов недвижимости — земля и здания — в Валмиере, а также земля в Планьской волости и совместное имущество в Стренчи. У врача четыре транспортных средства — Mitsubishi space star 2002 года выпуска, Nissan 2008 года выпуска, автомобиль Ford 1996 года и еще одно транспортное средство 1999 года выпуска. В качестве долговых обязательств он указал 11 655 евро, в качестве выданных займов — 88 290 евро.