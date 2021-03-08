Семейный врач: я устала от вопросов о чипах в вакцинах
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Инесе Зиле, семейный врач Турлавы, Кабиле и Варме, все еще вынуждена отвечать пациентам на вопрос, есть ли в вакцине чип и батарейка. Она пожаловалась LTV, что это утомляет больше, чем прививать 30 человек в день.

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По ее словам, до сих пор есть те, кто верит, что в вакцине есть чипы и батарейки. Сама она уже привилась от Covid-19 вместе со своей помощницей Илзе Лагздиней. Из ее пациентов привились 100 человек из приоритетных групп, а в целом последовать примеру врача готова примерно половина пациентов.

"Это их право — хотеть или не хотеть", — подчеркивает она.

Зиле считает, что деление нa приоритетные группы замедляет процесс вакцинации, и нужно позволить всем, кто хочет, привиться.

"Тогда мы этих цифр достигнем. А так будет идти очень долго, если кто-то останется", — цитирует ее портал Rus.Lsm.lv.

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