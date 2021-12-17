Семейный врач: запись на прививку от Covid-19 уже ведется на следующий год

Во многих практиках семейных врачей превышены пределы вакцинации, а запись на прививку от Covid-19 уже ведется на следующий год, заявила в интервью передаче "900 секунд" на телеканале TV3 руководитель Латвийской ассоциации сельских семейных врачей Лига Козловска.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Вакцинация детей от пяти лет — новое мероприятие, а все новое требует ясности и понимания, поэтому необходимо время, семейные врачи будут разговаривать с родителями, пояснила Козловска.

Однако она подчеркнула, что с вакцинацией детей не следует спешить в первые дни, поскольку в практиках семейных врачей полные календари с вакцинацией пожилых людей и бустерными прививками. На данный момент в некоторых практиках даже нет места, чтобы активно записывать и вакцинировать маленьких детей. Поэтому нужно учитывать рекомендацию Госсовета иммунизации: начинать нужно с детей с хроническими заболеваниями.

"Мы чисто физически не можем сразу взять всех в практике и привить", — отметила Козловска, добавив, что ее календарь вакцинации заполнен до 5 января. Важен и тот факт, что в день надо привить как минимум десять детей, поскольку в одном флаконе вакцины содержится десять доз. Это также ограничивающий фактор.

Козловска рассказала, что обычно именно привитые родители говорят о необходимости вакцинации и их детей.

Врач прогнозирует, что вакцинация детей пройдет нормально, однако для этого нужно время, поскольку помимо прививок от Covid-19 необходимо вакцинировать жителей от гриппа и других болезней.

Как сообщалось ранее, 16 декабря в Латвии стартовала вакцинация от коронавируса детей в возрасте от пяти до 11 лет.