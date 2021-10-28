Семейный врач жестко прокомментировал проблемы с вакцинацией от Covid-19

Семейный врач Андрис Бауманис, практикующий в центре Риги, признает, что в его практике большинство невакцинированных пациентов старше 60 лет — русскоязычные люди, "которые очень ждали вакцины "Спутник" и живут в совершенно ином информационном пространстве". В интервью журналу Ir он выразил уверенность, что Латвии не удастся вакцинировать русскоязычное население страны.

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"Можно подумать, что информация о том, что в России умирает около 1000 человек в день, побудит их пройти вакцинацию, но это тоже не работает. Это история не только о вакцинации. Это две части латвийского общества, каждая из которых живет "вокруг своей оси"", — отметил Бауманис журналу Ir.

На вопрос журнала, есть ли у него идея, как достучаться до людей, не желающих вакцинироваться, Бауманис ответил, что "мы до них не достучимся".

"Нам нужно понять две вещи. Во-первых, в течение многих лет нам не удавалось интегрировать большинство русскоязычных в латвийское общество. Трудно интегрировать людей, которые к этому не готовы, потому что считают себя великой нацией", — сказал врач.

Бауманис в интервью журналу выразил мнение, что общество уже раскололось на две части — на тех, кто верит в существование коронавируса, и на тех, кто не верит. "Они будут умирать от "ковида", но скажут, что его нет", — заявил врач, добавив, что в этом есть и вина латвийских политиков, которые не лучшим образом информируют общественность.

Врач также считает, что "создание Бюро вакцинации и выбор его руководителя были огромной ошибкой", ведь, по его словам, за эти месяцы ни офис, ни его руководитель так и не смогли мотивировать общественность.

"Ваш вопрос заключался в том, как мотивировать пенсионеров. Есть два варианта — кнут или пряник. Если пряник — 20 евро в месяц — не особо работает, то остается только кнут", — сказал Бауманис.

"Может быть, следует ясно и четко сказать: если не сделаете прививку и заболеете, будете лечиться только дистанционно, в больницу вас не повезут. Сможете проконсультироваться с семейным врачом по телефону, который скажет: "Если трудно дышать, подойдите подышать к окну". Хорошо зная, что без кислородного аппарата человек умрет. Да, бесчеловечно. Но если бы правила были ясны, я допускаю, что часть пенсионеров вакцинировалась бы. А убежденных противников вакцинации ничто не убедит. Даже этот кризис", — резюмировал врач.

Врач полагает, что в скором времени больницам придется решать очень непростой вопрос. "Привезут десятерых пациентов, пятерых — старше 50 лет, пятерых — моложе. Коек хватит только на пятерых. Людей старше 50 лет отправят на лечение домой, а лечить будут тех, кто моложе, тех, кто в будущем сможет платить налоги, — считает Бауманис. — Те, кому за 50, скажут, что это негуманно. Но других вариантов не будет, и это начнется уже через несколько дней. С одной стороны — кошмар, с другой — это всем было известно".

Бауманис отметил, что правительство пыталось работать через Бюро вакцинации, надеясь, что оно "все сделает с помощью информационных материалов и информации, предоставленной в СМИ", но "эта коммуникация не увенчалась успехом", потому что некоторые люди колебались и до сих пор колеблются "из-за предоставленной ​​политиками противоречивой информации".

На вопрос, что ждет Латвию в будущем, Бауманис ответил: "Много смертей. Умирать будут в основном непривитые русскоязычные люди пенсионного возраста. Цинично, но это окажет положительный эффект на социальный бюджет, потому что каждый умерший его разгружает".