Семейным врачам обещано по меньшей мере 30 доз вакцин от Covid-19 в неделю

Начиная с этой недели семейные врачи могут рассчитывать на получение по меньше мере 30 доз вакцин от Covid-19 в неделю, сообщила руководитель бюро вакцинации Ева Юхневича на совместном заседании Кабинета министров и совета по кризисному управлению.

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По ее словам, на сегодняшний день участие в вакцинации населения готовы принять 573 семейных врача. В то же время Юхневича призвала специалистов более активно присоединяться в вакцинации, чтобы обеспечить равномерный охват краев Латвии.

"Начиная с этой недели семейные врачи могут рассчитывать на получение по меньшей мере 30 доз. Это было большой проблемой, которая актуализировалась на прошлой неделе", — заявила Юхневича.

Идет также работа по организации вакцинации лежачих больных от Covid-19. В случае, если семейный врач сам не обеспечивает вакцинацию лежачего пациента, он должен сообщить о пациенте в бюро вакцинации, заранее договорившись с самим пациентом и человеком, осуществляющим уход за ним. До середины месяца бюро необходимо сообщить адрес больного, по которому нужно приехать для проведения вакцинации.