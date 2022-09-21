Семья девочки из Елгавы, которую избила сверстница, будет добиваться уголовного дела

В прошлое воскресенье в Елгаве девочка-подросток избила 12-летнюю девочку. Судебно-медицинский эксперт признал нанесенные травмы легкими телесными повреждениями, поэтому административный процесс не стали переквалифицировать в уголовный. Однако в связи с новыми фактами, которыми выяснили представители пострадавшей девочки, ее семья постарается добиться того, чтобы возбудить уголовное дело против агрессивного подростка. Об этом сообщает Латвийское телевидение.

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Как рассказала мать пострадавшей девочки, новые видеодоказательства показали, что потерпевшую избили сильнее, чем предполагалось изначально – агрессивная девочка ударила потерпевшую 17 раз .

Женщина решила сделать все возможное, чтобы полиция возбудила уголовное дело и подобные ситуации не повторялись и другие дети не были под угрозой.

Как сообщалось ранее, 11 сентября в Елгаве — 15-летняя девочка била кулаками и ногами младшую девочку-подростка. После нападения пострадавшая девочка вместе с матерью обратились в медучреждение, где врачи диагностировали легкие травмы.

Вечером того же дня на основании заявления матери девочки в Елгавском отделении Земгальского регионального управления Государственной полиции возбудили дело об административном правонарушении за нанесение легких телесных повреждений.